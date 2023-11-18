Росія має на озброєнні ще мінімум 25 "Алігаторів".

Кількість вертольотів Ка-52 "Алігатор" на озброєнні Росії з початку війни значно скоротилася, проте вона має на озброєнні ще кілька десятків таких вертольотів у робочому стані, і вони досі становлять значну загрозу для української армії.

OSINST-аналітик Tatarigami проаналізував супутникові знімки російських аеродромів, де базуються вертольоти Ка-52 і зробив висновки про те, що Росія має на озброєнні ще мінімум 25 "Алігаторів".

Він зокрема вказав на наявність цих вертольотів на базах РФ у Бутурлинівці, Таганрозі, Зернограді, Кіровському (Крим). Водночас авіабаза Ровеньки, де традиційно базується значна кількість вертольотів, нещодавно розосередила їх через побоювання ударів ЗСУ.

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Також на супутникових знімках помітно, що деякі Ка-52 були виведені з ладу або пошкоджені.

Підсумовуючи супутникові дані, аналітик робить висновок, що Росія наразі має флот із щонайменше 25 діючих вертольотів Ка-52. Водночас аналітик зазначає, що зосередився на діючих вертольотах Ка-52 на передовій і не включав вертольоти, розташовані в інших регіонах Росії, таких як Центральна Росія і Далекий Схід. Тож загальна кількість "Алігаторів" у Росії напевно більша.

За різними оцінками, до початку повномасштабного вторгнення РФ мала від 140 до 160 бойових гелікоптерів "Алігатор". Ще декілька одиниць були випущені після 23 лютого 2023 року.

Водночас Ка-52 досі залишаються великою загрозою для української армії. Ці гелікоптери здійснюють розвідку місцевості та координацію авіації. Вертоліт здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Знищення російської авіації

17 жовтня в районі аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську сталася "бавовна". Того ж дня "прилетіло" і по летовищу в Луганську.

За даними аналітиків, унаслідок атак росіяни втратили сім вертольотів Ка-52 Алігатор і два вертольоти Мі-8. Ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 і сім Мі-8 - отримали пошкодження.

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