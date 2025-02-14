На нових знімках можна бачити щось схоже на "‎заготовки"‎ для електромагнітних катапульт.

На верфі в китайському Даляні побачили об'єкт, схожий на секцію корпусу перспективного китайського атомного авіаносця Type 004. Про це повідомляє The War Zone.

Біля неї можна бачити макети палубного винищувача J-15 та гелікоптера Z-8. Самі матеріали датовані травнем 2024 року, однак в публічному доступі вони з’явились лише зараз.

На думку фахівців, на знімках можна бачити щось схоже на "‎заготовки"‎ для електромагнітних катапульт, які будуть використовувати для запуску літальних апаратів. Подібні системи використовуються на нових американських авіаносцях типу Gerald R. Ford.

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Передбачається, що на майбутньому китайському атомному авіаносці буде встановлено чотири електромагнітні катапульти.

Зазначимо, що новий неатомний авіаносець КНР "Фуцзянь", який вийшов на ходові випробування у травні минулого року, отримав три електромагнітні катапульти.

Китайський флот – останні новини

Нагадаємо, в кінці 2024 року Китай спустив на воду перший універсальний десантний (УДК) корабель Type 076, який назвали "гігантом".

Type 076 отримав катапульту, завдяки якій він може запускати навіть важкі БПЛА. Також на кораблі присутнє потужне озброєння для захисту він ворожих атак.

Західні фахівці вважають, що Type 076 не схожий на жоден інший УДК, який знаходиться в експлуатації або будується де-небудь в даний момент часу.

Дехто зі спеціалістів вважає, що розміри Type 076 дають Пекіну принципово нові можливості щодо проведення десантних операцій.

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