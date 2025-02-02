Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" досі не повернувся до експлуатації, тож ці палубні винищувачі фактично не використовуються.

Російський палубний винищувач МіГ-29К пройшов через унікальну трансформацію. Спочатку він поступився Су-33, проте отримав новий шанс, коли Індія почала шукати модернізований морський винищувач для свого оновленого авіаносця, пише ексконсультант Пентагону, військовий експерт Рубен Джонсон для 19FortyFive.

Попри вдосконалену конструкцію, потужніший двигун і сучасну авіоніку, майбутнє МіГ-29К залишається невизначеним. Оскільки єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" досі не повернувся до експлуатації, його палубні винищувачі фактично не використовуються.

Індія продовжує експлуатувати МіГ-29К, однак роль цього літака в російській морській авіації викликає сумніви. Чи залишиться він без завдань у майбутньому?

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МіГ-29К: палубний винищувач без корабля?

У 1980-х роках радянський флот потребував сучасного палубного винищувача для використання на першому та єдиному авіаносці, здатному приймати літаки STOBAR – "Адмірал Кузнєцов".

Будівництво його побратима, "Варяга", так і не було завершено. Після розпаду СРСР недобудоване судно залишалося в Миколаєві майже два десятиліття, перш ніж було продано ВМС Китаю у частково готовому стані.

Три прототипи були розроблені для експлуатації на авіаносці: Су-27К (Т-10К), Як-141 та МіГ-29К-9.31.

З усіх трьох моделей саме МіГ-29К мав конструкцію, яка дозволяла його адаптувати до палубної експлуатації. Колишні інженери КБ Мікояна відзначали, що "те, що було виявлено як удосконалення, корисне для одного з двох, майже завжди використовувалося для іншого". Внаслідок цього були усунені жалюзійні повітрозабірники на передніх краях крила, а також дверцята головного повітрозабірника, що закривалися під час руління.

Головною відмінністю МіГ-29К стало крило, інтегроване у загальну конструкцію, що дозволило його використання на авіаносці.

Поліпшена керованість та дальність

Зміни в конструкції крила дозволили збільшити запас палива та інтегрувати нову авіоніку. Новий алюмінієво-літієво-магнієвий сплав зробив конструкцію легшою та міцнішою. Виготовлення ключових частин літака здійснювалося з використанням електронно-променевого зварювання на московському заводі №30 "Знамя труда".

МіГ-29К також отримав покращену оглядовість для пілота та був оснащений сучасною РЛС "Фазотрон Жук Н010" та посиленим двигуном Ізотова РД-33К. Двигун був оптимізований для зльоту з короткої палуби російського авіаносця. При початку серійного виробництва також планувалося впровадження оптоволоконної системи керування польотом.

Однак контракт на постачання палубного винищувача дістався Су-27К, який у серійному виробництві отримав назву Су-33. Він мав більшу дальність, потужніший радар і кращі можливості у повітряних боях.

Друге життя МіГ-29К

КБ Мікояна продовжило розробку МіГ-29К у 1990-х роках, сподіваючись знайти закордонного покупця. На початку 2000-х років, коли Індія придбала у Росії авіаносець "Адмірал Горшков", вона також зацікавилася вдосконаленим палубним винищувачем.

Через 15 років з’явився МіГ-29К-9.41 (у двомісній версії – МіГ-29КУБ-9.47). Це був значно модернізований варіант, що включав більше композитних матеріалів у конструкції.

Було покращено й інші системи. Двигун РД-33МК "Морська оса" отримав FADEC, бездимну технологію, покращені лопаті та ресурс у 4000 годин. Новий бортовий радар AESA – "Жук-МАЕ" – значно розширив можливості літака.

У 2012 році російський флот відмовився від ідеї модернізації Су-33, визнавши її надто дорогою. Натомість було замовлено 20 одиниць МіГ-29КР та 4 МіГ-29КУБР, які поставили до 2016 року.

Однак, через невизначеність щодо ремонту авіаносця, майбутнє цих літаків залишається під питанням. Якщо "Адмірал Кузнєцов" не повернеться до строю, то доля МіГ-29К у складі російського флоту залишається невизначеною.

МіГ-29К - що відомо про цей винищувач

МіГ-29 – це радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений ОКБ Мікояна в 1970-х роках. Він призначений для завоювання переваги в повітрі та оснащений двома турбореактивними двигунами РД-33.

МіГ-29 має численні модифікації, включаючи палубну версію МіГ-29К для авіаносців, а також експортні варіанти, що постачалися в багато країн світу.

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