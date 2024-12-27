Китай спустив на воду перший корабель-гігант Type 076

На думку фахівців, це непростий універсальний десантний корабель – він має електромагнітну катапульту.

Китай спустив на воду перший універсальний десантний корабель (УДК) Type 076, призначений для Військово-морських сили КНР. Про це повідомляє китайська державна урядова агенція "‎Сіньхуа"‎.

"‎Церемонія спуску на воду та присвоєння назви судну, яке було назване на честь провінції Сичуань, відбулася 27 грудня у першій половині дня. Корабель отримав бортовий номер 51"‎, – йдеться у повідомленні. На відео можна бачити головні конструктивні особливості корабля.

Західні фахівці зазначають, що Type 076 не схожий на жоден інший універсальний десантний корабель, який знаходиться в експлуатації або будується де-небудь в даний момент часу.

Відео дня

Як повідомлялось, Type 076 має водотоннажність близько 40 тис т. Попередній аналіз показав, що довжина корабля становить 263 м, а його ширина дорівнює 43 м.

Таким чином, він набагато більший за інший китайський УДК, який отримав позначення Type 075. Останній має довжину приблизно 235 м.

Type 076 отримав електромагнітну катапульту, яка дозволить запускати важкі безпілотники. Також корабель отримав доволі потужне озброєння для захисту він ворожих атак. Зокрема, на ньому можна бачити пускові установки для нових зенітних ракет HQ-10.

Нові кораблі Китаю – що відомо

Нагадаємо, раніше у цьому році Пекін почав ходові випробування найбільшого авіаносця в своїй історії – корабля, який отримав назву "Фуцзянь". Мова йде про авіаносець з неядерною силовою установкою (отже, його не можна порівняти з атомними авіаносцями США).

У той же час, "Фуцзянь" отримав електромагнітні катапульти, які дозволять запускати літаки з важким озброєнням.

А нещодавно Пекін вивів в море "таємничий" корабель, схожий на авіаносець. Дехто з оглядачів зазначав, що він може виявитись цивільним дослідницьким судном.

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