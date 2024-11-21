КНДР постачає Росії свою найпотужнішу артилерію, - BI

У Пхеньяна є сотні таких гармат, тож він може відправити військам Путіна значну кількість такого озброєння.

Північна Корея, схоже, почала постачати свої потужні артилерійські системи Koksan для війни в Україні, де артилерія залишається ключовим чинником на полі бою, пише Business Insider.

За останніми даними, Пхеньян передав Росії значну кількість артилерійських знарядь, окрім тисяч солдатів, які вже беруть участь у бойових діях на боці Москви. Це демонструє важливу роль артилерійських снарядів та ракет у цьому конфлікті.

Нещодавно в соціальних мережах з’явилися фотографії, що показують, як північнокорейські 170-мм самохідні гаубиці "Коксан" транспортують залізницею через територію Росії. Західні ЗМІ з посиланням на південнокорейську розвідку підтверджують передачу цих систем, а також 240-мм реактивних установок залпового вогню.

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Експерт Кан Касапоглу з Hudson Institute зазначив, що "170-мм і 240-мм системи є одними з найпотужніших у розпорядженні Північної Кореї". За його словами, "Коксан" має радіус дії 60 км і здатен випустити чотири снаряди за хвилину, а потім - один снаряд кожні три хвилини. Він додав:

"Пхеньян має сотні таких гармат і може дозволити собі відправити значну кількість Кремлю".

Система "Коксан" була вперше представлена у 1978 році, а модернізована версія - у 1989. Згідно з проєктом "Ракетна загроза" Центру стратегічних і міжнародних досліджень, це найбільш далекобійна неракетна артилерійська система Північної Кореї, здатна стріляти уламково-фугасними снарядами на 40 км або ракетними боєприпасами на 60 км.

Висока дальність дії цих систем ставить їх на рівень із сучасними артилерійськими установками, хоча вони поступаються американським HIMARS із ракетами GMLRS.

Північна Корея, як відомо, має великий арсенал артилерійських систем, більшість із яких є копіями радянських зразків. За звітом Розвідувального управління оборони США 2021 року, північнокорейська артилерія є надійною та простою в обслуговуванні, що дозволяє її ефективне використання.

Попри зростаючу роль безпілотників та інших новітніх технологій у війні, артилерія продовжує залишатися ключовою зброєю обох сторін. В Україні артилерія відома як "король війни", а нестача боєприпасів для неї залишається однією з головних проблем Києва. Водночас Москва отримує значні поставки снарядів і ракет із Північної Кореї.

Касапоглу зазначив, що поки що незрозуміло, чи північнокорейські гармати будуть підтримувати російські війська або їх використають підрозділи КНДР, дислоковані в Курській області Росії. Згідно з оцінками США, у цьому регіоні перебуває понад 11 000 північнокорейських військових, які діють у складі російських сил.

Північнокорейські військові вже вступали у бойові зіткнення з українськими силами, зокрема через артилерійські удари. У НАТО заявили, що залучення Пхеньяна до війни є "значною ескалацією" конфлікту, який вже триває понад 1000 днів.

У відповідь на цей розвиток подій президент США Джо Байден зняв обмеження на використання Україною ракет більшої дальності для ударів по цілях у Росії, що стало суттєвою зміною політики.

M1989 "Koksan": що відомо

Напередодні в мережі з'явилися фото, де залізничними коліями у Росії перевозять самохідні артилерійські установки M1989 "Koksan". На думку журналістів Forbes, ці установки КНДР могла передати Росії через розгортання північнокорейського артилерійського підрозділу, який бере участь у бойових діях на боці РФ.

Тим часом "Мілітарний" відзначає, що ці установки можуть завдати серйозної шкоди українській артилерії, оскільки дальність їхніх ударів перевищує спроможності російської артилерії.

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