Перехід на четверту серію "Мавіків" стане проблемою, якщо росіяни освояться з ним першими.

Не тільки перехід росіян на нові "Шахеди" викликає складнощі у наших військових. У Китаї згорнули виробництво третього покоління безпілотників Mavic і перейшли на четверте. Це може стати джерелом певних проблем для Сил оборони.

Фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів УНІАН, що зараз обидві армії - і українська, і російська - воюють третім поколінням "Мавіків".

"Перехід на четверту серію "Мавіків" є проблемою тільки в тому, що там будуть інші комплектуючі. Але, в принципі, це не складно. Будуть запасні частини", - сказав "Флеш".

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За його словами, у нас ще є достатня кількість третіх "Мавіків", які можна поділити на запчастини і ремонтувати, і на якийсь час цього вистачить.

Бескрестнов додав, що єдиною проблемою і для нас, і для ворога буде те, що на "Мавік 4" не стає "так звана зламана прошивка 1001".

"Це прошивка, яку розробили росіяни, і ми потім її модифікували. Ця прошивка дозволяє отримати доступ повністю до всіх технічних, скажімо так, налаштувань польотних "Мавіка" і з ними працювати", - пояснив він.

Крім того, додав "Флеш", саме завдяки цій прошивці 1001 можна відключити передачу координат у повітрі.

"І найголовніше, що завдяки цьому можна, - при придушенні каналів управління "Мавікі" йдуть вгору. Тобто, не губляться, не падають, а йдуть вгору і їх можна повернути назад", - розповів "Флеш".

За його словами, в "Mavic 4" така функція не буде можлива.

"Але там, кажуть, реалізована інша функція - повернення додому за картинкою. Вона більш опрацьована, ніж у третіх "Мавіках", і краще працює", - сказав експерт.

Бескреснов наголосив, що найголовніше, щоб радикальний перехід на нове покоління "Мавіків" відбувався в нас і в росіян одночасно.

"Тому що ми будемо з ними в однакових умовах. Якщо, звичайно, хтось розробить злам четвертої версії "Мавіків" - росіяни раніше за нас - це буде негативно", - зазначив він.

Війна дронів

Як повідомлялося, раніше в Defense Express зазначили, що російські пропагандисти активно поширюють інформацію про те, що в Росії нібито настільки добре покращили свої ударні дрони типу "Шахед", що у Сил оборони України немає способів протидіяти їм.

Зокрема, росіяни говорять про те, що завдяки доопрацьованому двигуну їхні дрони літають на висоті понад 3 км і мають швидкість понад 200 км/год.

Військовий Олександр Карпюк наголосив, що "Шахеди" справді можуть розвивати таку швидкість на такій висоті. Але в такому разі росіянам доводиться жертвувати відстанню та зменшенням бойової частини.

Карпюк додав, що мобільні вогневі групи можуть збивати ці дрони за допомогою, зокрема, переносних зенітних ракетних комплексів.

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