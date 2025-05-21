Ціна на таку антену на 16 елементів стартує від $10 тис.

Окупанти розуміють, що базові антени на їхніх дронах є недостатніми для боротьби з українськими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це в коментарі УНІАН розповів фахівець у галузі РЕБ і радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Безкрестнов. Відповідаючи на запитання про СRPA-антену на 16 елементів на "шахеді", він зазначив, що такі антени у світовій практиці стартують від $10 тис.

"Виріб досить складний. І, звісно, чим більша кількість елементів, тим вища ціна. Наразі росіяни виробляють такий виріб із назвою "Комета". Він є 4-елементний, 8-елементний і цього року росіяни показали перші приклади використання таких антен 12-елементних", - сказав Бескрестнов.

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Він додав, що це було зафіксовано вже "і на "Кометах"", і на "шахедах". Водночас, наголосив експерт, за інформацією української розвідки, Росія не справляється з виробництвом і в них велика черга на 12-елементні антени.

"У перспективі у росіян також є розробка на 16 елементів. Тобто наразі базовою є антена на 8 елементів. Але росіяни розуміють, що вона є недостатньою для боротьби з нашими засобами РЕБ", - зазначив "Флеш".

Бескрестнов розповів, що антена на 16 елементів виробляється в Китаї. Цей виріб технічно вважається не складним. Але складними вважаються математичні алгоритми, які в ньому закладені.

"Саме вони і складають усю вартість, ось ці ось десятки тисяч доларів, у цьому виробі: наскільки грамотно реалізовано цю математику боротьби з перешкодами і придушенням перешкод", - сказав експерт.

Дрони у війні в Україні

Раніше Бескрестнов звернув увагу на слова росіян про те, що поліпшені дрони нібито повністю стійкі до засобів РЕБ. Він наголосив, що окупанти справді ставлять кращі антени з великою кількістю елементів, але їх все ще можна придушити.

Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт наголосив, що Україні наразі складніше збивати "шагеди" через їхню велику кількість, а не через технологічні зміни в них.

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