Пізніше на публікацію Bild відреагував і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

В Офісі президента України спростували повідомлення таблоїда Bild про те, що влада України нібито всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї.

За словами Дмитра Литвина, радника президента Володимира Зеленського, вже давно можна переплутати, де слова військового оглядача Bild Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів, пише 24 Канал.

"Тому що і Рьопке, і роспропаганда "вкидають в інформпростір однакові дурниці", - додав він.

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Пізніше на публікацію Bild також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що "будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками".

Публікацію Bild про намір України відновити ядерний арсенал

Україна або розробить ядерну зброю, або отримає членство в НАТО, заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави додав, що Київ обирав Північноатлантичний альянс, а не створення ядерної зброї.

За словами аналітика Bild Юліана Рьопке, заява Зеленського стала "шоком" для західних журналістів. Він стверджує, що кілька місяців тому високопоставлений український чиновник нібито заявив виданню та іншим членам вузького кола політиків і службовців, що Україна не змириться з другим походом російської армії на Київ.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Заходу слід "менше думати про червоні лінії Росії і набагато більше про наші червоні лінії", - сказав український чиновник, за словами журналіста.

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