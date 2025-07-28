Ці літаки не є надто новими, зауважив представник Повітряних сил.

Французький винищувач Mirage-2000 непогано показав себе в роботі яе по ворожих ракетах, так і по "Шахедах". Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Про те, як себе показали, ми вже неодноразово розповідали, що на пару з F-16 Mirage – доволі хороший літак-перехоплювач, який непогано працює в небі і по ракетах, і по "шахедах". Показували навіть фоторепортаж від пілота, теж пішли на такі поступки для французької сторони, для суспільства, щоб показати, як Miragе збив крилату ракету. Це було там десь пів року тому", – зауважив він в етері телеканалу "Еспресо".

Ігнат додав, що такі завдання літаки продовжують виконувати і зараз. Він також акцентував, що українські пілоти дуже швидко освоїли французькі літаки, як це було і з пілотами F-16.

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"І щоночі фактично, коли йде масована атака з російськими крилатими ракетами і "шахедами" в тій чи іншій зоні за рішенням військового керівництва беруть участь саме винищувачі західного зразка Mirage та F-16. Вони не є надто новими, це такі старші модифікації. Але що ми могли отримати, ми його максимально ефективно застосовуємо, коли дозволяють і погодні умови, і обстановка", – констатував представник Повітряних сил ЗСУ.

Винищувачі Miragе в Україні

Нагадаємо, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage-2000 на початку лютого 2025 року. Про це повідомляв міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Тоді він не називав кількість переданих бортів.

22 липня Повітряні сили повідомили про втрату одного винищувача Mirage-2000 – перший відомий випадок. Зазначалося, що сталася відмова авіаційної техніки. Пілот успішно катапультувався.

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