Російські та іранські снаряди надходять на фронт фактично з конвеєра, а от снаряди з КНДР досить старі

Експерти Defence Express проаналізували "свіжість" снарядів, якими Росія обстрілює Україну. Зокрема, російські та іранські снаряди надходять на фронт фактично з конвеєра, а от снаряди з КНДР досить старі.

Як йдеться у статті на порталі DE, у російських соцмережах розповсюджується фото одночасно трьох 122-мм артилерійських снарядів, які використовує армія РФ. На ньому зображені три таких снаряди іранського, північнокорейського та російського виробництва.

При цьому маркування снарядів не заретушовано, а це говорить про те, що снаряди з Ірану та РФ більш ніж свіжі, водночас снаряд з КНДР виглядає доволі старим.

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"Відповідно до маркування, іранський 122-мм снаряд був виготовлений у 2023 році у 17 партії. Скільки саме партій на рік може виробити Іран, невідомо, але у будь-якому випадку це означає те, що цей снаряд потрапив до РФ фактично прямо з "конвеєра", - пишуть експерти DE.

Це стосується й снаряда російського виробництва, який був виготовлений у 22 партії у 2023 році. Хоч конкретний місяць виробництва визначити немає можливості.

"А ось снаряд з КНДР, з огляду на фото, є доволі старим. Зокрема складається враження, що він був перефарбований, але іржа все одно проступає. Але жодних маркувань щодо року виробляння на ньому не нанесено", - зазначають експерти.

Також добре видно, що всі три снаряди мають різну технологію виробництва та геометричні розміри.

Виробництво снарядів у РФ

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи інформацію німецького телеканалу Welt, що Росія нібито може вийти на рівень виготовлення 200 ракет на місяць у 2024 році, а також вийшла на показник 2 млн боєприпасів великого калібру на рік, заявив, що Росія таки у змозі нарощувати своє оборонне виробництво, хоча плани відрізняються від результатів.

За його словами, все, що Росія виробляє, фактично відразу й використовується у війні проти України. Вийти на запаси рівня до повномасштабного вторгнення, довоєнного окупанти не можуть.

Водночас Росія закупляє снаряди у Іроану та КНДР. і якщо про іранські снаряди російські військові відгукуються "непогано", то північнокорейські "проклинають". Через низьку якість пороху їх використовують у ситуаціях, де "точність і купність, та й взагалі вихід снаряда зі стовбура має найменшу важливість".

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