М10 Booker став для сухопутних військ США першим танком, який прийняли на озброєння з часів M1 Abrams.

Фінансовий запит Пентагону на 2025 фінансовий рік розкрив ціну перших серійних легких танків М10 для американської армії. Про це повідомляє Defense Express.

У 2025 році США планують отримати 33 Booker, на що оборонне відомство витратить 460,6 млн дол, або по 13,95 млн дол за одну бойову машину.

Цей показник відрізняється від цінника за перші передсерійні 33 танки, які зараз проходять випробування. Вони обійшлись у 496,8 млн дол, або 15 млн дол за одиницю.

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Загалом, до 2035 року Сполучені Штати розраховують виготовити 504 танка М10. У випадку, якщо ці плани будуть реалізовані, можна очікувати ще більшого зниження ціни на новий легкий танк.

М10 Booker – довідка

M10 розробила американська компанія General Dynamics Land Systems. Машина призначена для вогневої підтримки аеромобільних та легких піхотних підрозділів. Її часто називають "‎легким танком"‎, оскільки машина виконує задачі танка. Утім, посадовці використовують терміни "штурмова гармата", або "машина вогневої підтримки піхоти".

Екіпаж М10 складає 4 особи: командир, механік-водій, навідник та заряджальник. Танк озброїли 105-мм гарматою M35, окрім того він отримав 7,62-мм спарений кулемет і командирський кулемет .50 калібру. Бойова маса Booker складає 38 т. Для порівняння, Abrams важить більше 65 т у сучасній модифікації M1A2SEP v.3.

Американські танки в Україні

Раніше журналісти Forbes розповіли, як росіяни знищують танки M1 Abrams, які Сполучені Штати передали Україні. Головними "‎вбивцями"‎ M1 назвали протитанкові керовані ракети, що вважають переконливим аргументом на користь оснащення M1 системою попередження про ракетний напад.

Нагадаємо, Україна почала отримувати танки Abrams восени минулого року: загалом американці передали 31 такий танк. На думку Forbes, з цієї кількості було втрачено лише кілька основних бойових танків. Як мінімум, ще одну машину було пошкоджено.

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