Зокрема, прем'єр Словаччини не буде проти, якщо на позачерговому саміті Євросоюзу хтось запропонує військову допомогу Україні.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляє, що на позачерговому саміті Європейської Ради, який відбуватиметься 17-18 квітня у Брюсселі, для його країни найбільш важливо гарантувати, аби військова допомога для України була двостороннім питання.

Як повідомляє словацьке видання TASR, Фіцо відзначив, що не очікує сюрпризів від саміту. У контексті України на саміті обговорять постачання систем протиповітряної оборони.

Фіцо підкреслив, що Словаччина більше нічого не має, аби надати Україні, та розкритикував попередній словацький уряд за передачу Україні систем С-300. Він заявив, що ніколи би так не вчинив. Водночас, якщо на саміті будуть висунуті пропозиції, які стосуватимуться підтримки на двосторонньому рівні, словацький прем'єр не буде виступати проти них.

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Словацький прем'єр також згадав про спільну зустріч урядів Словаччини і України, вказуючи на різні форми допомоги, яку Словаччина надає Україні, і для прикладу, допомогу для розмінування.

У той же час, однак, він заявив, що конфлікт в Україні не має військового рішення на його погляд.

Словаччина й Україні

Уряд Словаччини офіційно відмовився приєднатися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України за межами Європи. Натомість словацькі активісти вирішили виправити помилку своїх можновладців і оголосили збір коштів на боєприпаси для України.

Раніше Фіцо заявляв, що Словаччина може лише пропонувати гуманітарну допомогу для України і не буде допомагати Україні військово.

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