Єврокомісія виступила з попередженням.

Брюссель попередив європейські компанії і уряди, що може заборонити продаж деяких компонентів в країни, звідки Іран і Росія отримують комплектуючі для безпілотників та іншої зброї, що завдає ударів по Україні.

Як пише The Guardian, заява була зроблена після публікації 47-сторінкового документа, який Україна представила країнам-членам "Великої сімки" в серпні. У ньому стверджується, що за останні три місяці Україну близько 600 разів атакували дронами, створеними за західними технологіями.

Виробниками виявлених компонентів є п'ять європейських компаній, у тому числі польський підрозділ британської транснаціональної корпорації. При цьому не вказується, що ці компанії вчинили правопорушення.

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"Виробництво іранських БПЛА адаптовано і в основному використовує доступні комерційні компоненти, поставки яких погано контролюються або взагалі не контролюються", - йдеться в статті.

За даними митної служби, майже весь імпорт до Ірану здійснювався з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки. Представник Єврокомісії заявив про необхідність уважно стежити за іноземними операторами, які реекспортують товари, що знаходяться під санкціями ЄС, без відома експортера.

"Для реалізації цього сценарію ми звернулися за підтримкою до влади третіх країн, щоб переконатися, що товари, що експортуються з ЄС в ці країни, не потрапляють в Росію", - сказав він.

Вони склали пріоритетний список санкційних товарів, до яких підприємства повинні проявляти особливу обачність і які треті країни не повинні експортувати в Росію.

"Однак у деяких випадках ці дипломатичні зусилля можуть виявитися недостатніми, або просто не буде бажання їх робити. Якщо нічого не допомагає, то залишається єдиний варіант - припинити експорт в ці треті країни тих самих конкретних товарів, які викликають у нас найбільше занепокоєння, використовуючи інструмент ЄС по боротьбі з обходами. Цей інструмент дозволить ЄС заборонити експорт цих товарів до країн, які використовуються для обходу наших санкцій, а також заборонити надання супутніх послуг", - сказав він.

Обхід санкцій проти Росії: останні новини

Як відомо, Україна неодноразово заявляла, що Москва знаходить спосіб обійти санкції і отримати європейські комплектуючі, які використовує для виробництва зброї.

За даними російського видання "Верстка", країна-агресор може імпортувати практично будь-які санкційні товари, в тому числі і чіпи західних компаній.

Нагадаємо, вчора Сполучені Штати Америки ввели санкції на п'ять організацій і двох фізичних осіб, що базуються в Ірані, Китаї, Гонконгу, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які причетні до транснаціональної мережі з виробництва дронів.

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