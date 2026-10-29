Росіяни запускають 'Герань-4' і 'Герань-5' у парі: в ГУР пояснили тактику ворога

Між цими дронами є мережева система.

Російські окупанти використовують реактивні ударні безпілотники "Герань-4" і "Герань-5" в парі - перший коригує політ другого. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив фахівець Головного управління розвідки Міністерства оборони під час спілкування з журналістами сьогодні в Києві.

"Вони працюють в тандемі. Спочатку один кружляє, задає ціль, а вже потім запускають інший. Тобто, між ними є мережева система", - сказав він.

За його словами, на носі дрона знайшли так званий магнітометр.

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"І у нас теорія така, що вони знімають магнітне поле, тобто вони вишукують, вони знімають магнітне поле, накладають це на карту, а потім, коли наступний раз літають, вони видивляються аномалії цього поля. Якщо з'являється аномалія, значить, щось змінилось, можливо, ціль якась. Тут дуже багато ідей. Ми зараз намагаємось поки що дослідити це питання і вже тоді будемо якісь висновки робити. Поки що це наші теорії", - розповів він.

Також фахівець зазначив, що електроніка для "Герань-5" (яка по суті є малою крилатою ракетою, а не дроном) є повністю не російського виробництва.

"Я сумніваюсь, що вони її роблять, тому що, в принципі, філософія побудови плат і якість виготовлення, вона відрізняється від російської школи, схемотехніки. Тобто, інші підходи, інші формування. Скоріш за все, десь в Китаї їм конкретна фірма підкидає плати, просто привозять і вони збирають", - заявив фахівець ГУР.

Крім того, він зазначив, що росіяни цілком залежні від імпортних комплектуючих електроніки безпілотників. Вони можуть випустити самі лише деякі процесори і печатні плати.

Росія будує ще один дронопорт

Як повідомляв УНІАН, Росія продовжує розбудовувати інфраструктуру для посилення терору в українських тилових містах шляхом більшого запуску ударних дронів. Супутникові знімки підтверджують облаштування нового майданчика для запуску БпЛА поблизу військового аеродрому "Міллєрово" в Ростовській області, яка межує із тимчасово окупованою територією Луганщини.

Зокрема, конфігурація об’єкта свідчить, що він призначений для підготовки та запуску реактивних ударних безпілотників. Ймовірно, це будуть запуски дронів "Герань-4" та "Герань-5", а також їхніх модифікацій.

За попередніми оцінками, після завершення будівництва майданчик зможе забезпечувати до 100 запусків на добу.

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