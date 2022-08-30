Презентація відбулася у рамках авіаційно-космічного фестивалю TEKNOFEST KARADENIZ.

У вівторок, 30 серпня, в турецькому місті Самсун публіці вперше представили нову модель ударного безпілотника Bayraktar Kızılelma ("Червоне яблуко").

Презентація відбулася у рамках авіаційно-космічного фестивалю TEKNOFEST KARADENIZ, повідомляє Anadolu.

За словами технічного директора компанії Baykar Teknoloji Сельчука Байрактара, системи, подібні Bayraktar Kızılelma, – це майбутнє військової авіації: вони здатні до "агресивного маневрування" і володіють розвиненою системою штучного інтелекту.

Відомо, що нова модель дрона оснащена реактивним двигуном. Для зльоту Kızılelma досить мінімальної довжини смуги. Наприклад, безпілотник здатний стартувати з палуби легкого авіаносця.

Bayraktar Kızılelma: загальна інформація

Надзвуковий малопомітний палубний БПЛА з турбореактивним двигуном.

Безпілотник розроблений турецькою оборонною компанією Baykar Makina в рамках проекту MIUS – бойовий безпілотний авіаційний Комплекс.

Максимальна злітна маса (MTOW) – близько 6000 кг, з яких понад 1500 кг припадає на його корисне навантаження.

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