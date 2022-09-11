Компанія Baykar вже купила земельну ділянку в Україні під будівництво заводу.

Проект будівництва в Україні заводу турецької компанії Baykar не скасовується через те, що війна триває.

Про це заявив генеральний директор компанії Халук Байрактар, інформує Радіо Свобода.

За його словами, Baykar досі хоче інвестувати у виробництво на території України. Цей проект задумали ще до початку повномасштабної війни в Україні, сказав він.

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"Коли президент Зеленський відвідав Baykar у 2019 році, ми пообіцяли, що створимо науково-виробничий центр в Україні. І з того часу працюємо. 3 лютого цього року наші уряди, Туреччини та України, підписали Угоду про співпрацю для підтримки високотехнологічних аерокосмічних галузей. І після цього ми почали проектувати цей завод, цей інвестиційний план. І ми просуваємося вперед", – розповів Халук Байрактар.

На заводі в Україні планують випускати не тільки Bayraktar TB2, а й інші моделі безпілотників: наприклад, важкий Akıncı та винищувач Kızılelma.

Халук Байрактар зазначив, що для компанії важлива співпраця з Україною і як з потенціальним виробником, і як з країною, яка використовує ці дрони у війні.

"У 2018 році жодна країна не погодилася підтримувати Україну технологіями ударних безпілотників. Лише Туреччина зробила це, і ми побудували дуже міцні відносини з Україною, дуже міцний зв’язок, який дійсно вигідний обом країнам, і ми продовжуємо це робити", – сказав гендиректор Baykar.

За словами Халука Байрактара, їхні дрони і раніше були затребувані і продавалися у 24 країнах світу. Однак після того, як безпілотники Bayraktar TB2 показали свою ефективність у війні в Україні, їхніми технологіями більше зацікавилися європейські країни.

Як раніше повідомляв УНІАН, власник компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця. У відповідь на такі новини у Кремлі погрожують "демілітаризувати" завод.

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