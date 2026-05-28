Зеленський просить Трампа дати Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що просить президента США Дональда Трампа дозволити надати Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет PAC-3 до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Що стосується антибалістики, поки що, окрім Patriot, як ви знаєте, інших інструментів у нас немає. У нас також є домовленості з Францією щодо SAMP/T, але це майбутні наші кроки", – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, Україна на сьогодні має "хороші домовленості" з Німеччиною, але щодо майбутніх пакетів. Як нагадав глава держави, зенітно-ракетні комплекси Patriot виробляє тільки Америка.

"Але нам треба жити зараз і людей зберегти треба сьогодні, а сьогодні і зараз – це Сполучені Штати, які виробляють цю (анти)балістику", – зауважив український лідер.

Керівник країни додав, що ще з минулим президентом США Джо Байденом починав розмови і продовжує їх вести з президентом Дональдом Трампом.

"Я дуже хотів би, щоб українське виробництво отримало ліцензії на виробництво PAC-3, ракет до Patriot, щоби допомагали іншим країнам", – наголосив президент.

Він звернув увагу на ситуацію на Близькому Сході, зазначивши, що усім потрібні протиракети PAC-3. Утім, станом на зараз "Україна не отримала ліцензії на виробництво PAC-3".

"Я вірю, що у майбутньому ми отримаємо, і тому написав президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів. Я вважаю, що їм треба діяти швидше. Ми дуже і дуже наполегливо просимо. Попереду зима. Росію поки що дипломатія не може зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями, і ми дуже просимо наших американських партнерів допомогти нам із виділенням більшої кількості ракет PAC-3, антибалістичних ракет, або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давала допомогу іншим країнам", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що вчора у Києві зустрічався з сенаторами і конгресменами, які, як зауважує президент, підтримують пропозиції, спрямовані у Конгрес і Білий дім.

"Ми розраховуємо на офіційну відповідь від Конгресу і від Білого дому", – резюмував глава держави.

США зволікають із ракетами Patriot

Як повідомляв УНІАН, попит на антиаблісстичні ракети PAC-3 значно зріс після початку війни США і Ізраїля проти Ірану.

Україна вже давно просить США надати дозвіл і ліцензії, аби самостійно виробляти протибалістичні ракети до "Patriot". До цього часу такої згоди з боку США немає. Утім, США погодили передачу Польщі права на виробництво таких ракет.

