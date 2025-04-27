Російські підводні човни класу 'Лада' на межі краху, - аналітик

Поки що російський флот активно експлуатує модернізовані підводні човни класу 636.3 "Кіло", що свідчить про тривалі труднощі з розгортанням нових субмарин.

Підводні човни класу "Лада" мали стати заміною застарілих субмарин "Кіло" у складі ВМФ Росії. Вони орієнтовані на автоматизацію, розширену сенсорну систему та підвищену малопомітність, призначені для ближнього захисту російських вод і боротьби з ворожими кораблями та підводними човнами. Втім, цей проєкт на межі провалу, пише військовий аналітик, журналіст Калеб Ларсон у своїй колонці для 19FortyFive.

За словами одного з військово-морських експертів, головною перевагою класу Lada, ймовірно, є гідролокатор. Ніс підводного човна загорнутий у конформний масив, імовірно, найбільший з усіх неатомних підводних човнів. Наскільки ефективними будуть його комп’ютери при аналізі маси даних, яку повинен генерувати такий великий масив, залишається під питанням.

"Санкт-Петербург "

Головний підводний човен серії, "Санкт-Петербург", був закладений у 1997 році, спущений на воду в 2004-му та прийнятий на озброєння в 2010 році. Однак його гідролокатор і силова установка виявили серйозні недоліки, що вимагали перегляду проєкту. Попри приєднання до Північного флоту в 2014 році, модернізація підводного човна виявилася надто дорогою.

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Російське агентство ТАСС у 2023 році повідомило про намір ВМФ Росії вивести "Санкт-Петербург" з експлуатації. Згідно з неназваними джерелами в промисловості та суднобудуванні, пропонована модернізація була надзвичайно дорогою. Військово-морський флот Росії дійшов висновку, що кошти було б краще витратити на закупівлю нового підводного човна.

З моменту введення в експлуатацію в 2010 році субмарина брала участь у випробуваннях Північним флотом, які планувалося завершити в 2017 році, хоча за повідомленнями, цього не сталося. У квітні 2020 року "Санкт-Петербург" прибув на Кронштадтський морський завод на програму модернізації, яку зараз скасовано.

"Кронштадт "

У лютому 2024 року флот прийняв другу субмарину класу "Лада" — "Кронштадт". На церемонії головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Микола Євменов заявив:

"Кронштадт" буде приписаний до Північного флоту".

Раніше передбачалося, що "Кронштадт" і подальші човни цього класу підсилять Балтійський флот, "щоб омолодити відмираючий підводний потенціал цього флоту".

Будівництво "Кронштадта" почалося у 2005 році, зупинилося в 2009-му і відновилося у 2013-му. Підводний човен спустили на воду в 2018 році, а випробування тривали в 2021–2022 роках.

Варіанти для експорту: "Амур"

Росія пропонує експортні варіанти підводних човнів класу "Лада" — тип "Амур". "Амур-1650", орієнтований на тривалі місії, є більшим за "Ладу". Амур-950 оснащений системою вертикального пуску для ураження наземних цілей. Обидва типи не адаптовані для роботи через арктичний лід.

Незважаючи на пропозицію співпраці Індії щодо будівництва підводних човнів "Амур", ВМС Індії обрали французький варіант через повільні темпи російського суднобудування. Жодна країна наразі не експлуатує підводні човни типу "Амур".

Попри продовження проєкту "Лада", російський флот активно експлуатує модернізовані підводні човни класу 636.3 "Кіло". Це свідчить про тривалі труднощі з розгортанням класу "Лада". Нові "Кіло" залишатимуться основою неатомного підводного флоту Росії на багато років.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що в спробі посилити свої військово-морські можливості Росія відроджує лінійні крейсери класу "Кіров" часів Холодної війни, оснащуючи їх системами ППО С-300.

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