Як пише аналітик, вони перевершують майже всі артилерійські системи, наявні на озброєнні України.

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила щонайменше 400 реактивних систем залпового вогню, і, хоча Кремль розконсервував безліч старих пускових установок, проте їхньої кількості недостатньо, щоб компенсувати втрати на полі бою й оснастити нові підрозділи. Тому, як пише аналітик Forbes Девід Акс, Росія так розраховує на РСЗВ з Північної Кореї.

За інформацією керівника українського Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка, КНДР передала Росії 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991, а також мільйони артилерійських снарядів і десятки 7 500-фунтових балістичних ракет KN-23.

Гаубиці M1989 стріляють 170-міліметровими снарядами вагою по 45 кілограмів кожен на відстань щонайменше 40 кілометрів.

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Однак M1991 - це нове потужне доповнення до артилерійських можливостей Росії, пише Акс:

"Стріляючи 240-міліметровими ракетами вагою 85 кілограмів на відстань до 37 миль (60 кілометрів), M1991 перевершують майже всі артилерійські системи, наявні на озброєнні України. Виняток становлять американські артилерійські ракетні системи високої мобільності українського виробництва".

Північна Корея розміщує ці установки вздовж кордону з Південною Кореєю. Вони здатні обстрілювати Сеул, який розташований саме за 37 миль від кордону. При цьому, на думку Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, пускові установки M1991 є "ключовим засобом, за допомогою якого Північна Корея наражає на небезпеку Сеул і Південну Корею".

При цьому на озброєнні Росії ці пускові установки можуть вражати українські траншеї і вести вогонь у відповідь по гаубицях і пускових установках самої України.

Крім того, підкреслює Акс, вони можуть вражати прифронтові міста, зокрема Харків, який розташований всього за 25 миль від російсько-українського кордону.

КНДР постачає артилерію в Росію

Раніше стало відомо, що Північна Корея відправила Росії 50 самохідних артилерійських установок і 20 модернізованих РСЗВ. Йдеться про 170-мм САУ М-1989 Koksan, ешелон яких раніше помітили в Красноярську.

Водночас боєприпаси до неї виробляє тільки промисловість КНДР. У Росії налагоджено внутрішнє виробництво боєприпасів для більшості калібрів, але у випадку з М1989 це неможливо. Тому чи будуть вони використовуватися, безпосередньо залежить від Пхеньяна.

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