За добу Сили оборони знищили 5 танків і 23 артилерійські системи ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває і Сили оборони не припиняють знищувати ворога. Лише минулої доби було ліквідовано 1 740 російських окупантів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 740 400 своїх солдатів. Також Сили оборони знищили багато ворожої техніки.

За добу українські захисники ліквідували:

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танків - 9 463 (+5);

бойових броньованих машин - 19 355 (+12);

артилерійських систем - 20 909 (+23);

РСЗВ - 1 253 (+2);

засобів ППО - 1 019;

літаків - 369;

вертольотів - 329;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 792 (+42);

крилатих ракет - 2 851;

кораблів /катерів - 28;

підводних човнів - 1.

Крім цього, українські бійці знищили від початку повномасштабної війни 30 431 (+72) одиницю автомобільної техніки та автоцистерн окупантів і 3 617 (+2) одиниць спеціальної техніки ворога.

Війна в Україні - останні новини

Раніше в ISW з'ясували, чи справді РФ атакує Київ ракетою "Орєшник". Аналітики зазначили, що росіяни і так регулярно б'ють по столиці України.

Крім того, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів про знищення ворожої РЛС "Підліт". Він пояснив, чим цей комплекс був важливий для російських окупантів.

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