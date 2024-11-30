Повномасштабна війна в Україні триває і Сили оборони не припиняють знищувати ворога. Лише минулої доби було ліквідовано 1 740 російських окупантів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 740 400 своїх солдатів. Також Сили оборони знищили багато ворожої техніки.
За добу українські захисники ліквідували:
- танків - 9 463 (+5);
- бойових броньованих машин - 19 355 (+12);
- артилерійських систем - 20 909 (+23);
- РСЗВ - 1 253 (+2);
- засобів ППО - 1 019;
- літаків - 369;
- вертольотів - 329;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 792 (+42);
- крилатих ракет - 2 851;
- кораблів /катерів - 28;
- підводних човнів - 1.
Крім цього, українські бійці знищили від початку повномасштабної війни 30 431 (+72) одиницю автомобільної техніки та автоцистерн окупантів і 3 617 (+2) одиниць спеціальної техніки ворога.
Війна в Україні - останні новини
Раніше в ISW з'ясували, чи справді РФ атакує Київ ракетою "Орєшник". Аналітики зазначили, що росіяни і так регулярно б'ють по столиці України.
Крім того, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів про знищення ворожої РЛС "Підліт". Він пояснив, чим цей комплекс був важливий для російських окупантів.