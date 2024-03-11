Зазначається, що на базу з підготовки пілотів у Румунії українці ще не прибули.

Винищувачі готові, а льотчики-інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії, створеному для навчання українських пілотів польотам на бойових літаках F-16. Головна проблема - українські пілоти ще не прибули, попри заяви минулого літа, що центр зіграє вирішальну роль у підготовці персоналу для захисту України від дедалі смертоносніших російських ударів.

Видання The New York Times пише, що поки незрозуміло, коли українські пілоти почнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники по НАТО також використовують для навчання на винищувачах. Але ця затримка є свідченням плутанини і хаосу, з якими зіткнувся військовий Альянс, що поспішає поставити F-16.

Це не означає, що українські пілоти не готуються. Очікується, що 12 пілотів - менше, ніж повна ескадрилья - будуть готові до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після 10 місяців навчання в Данії, Великій Британії та США. Але на той час, коли пілоти повернуться до України, з 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками, буде поставлено лише шість F-16.

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Проте їхня довгоочікувана поява на полі бою не змусить себе чекати. В останні тижні Росія застосовує більш агресивну повітряну підтримку в боях на сході України, використовуючи свої військові літаки для нанесення керованих плаваючих бомб на великі відстані на українську лінію фронту.

Україна відчайдушно потребує більшої кількості зброї, оскільки у неї закінчуються артилерійські снаряди та інші боєприпаси, а республіканці в Конгресі перешкоджають наданню додаткової американської військової допомоги. F-16, найімовірніше, будуть озброєні ракетами малої та середньої дальності і бомбами, що частково компенсує брак наземних боєприпасів.

Проте чиновники погодилися з тим, що є невизначеність щодо того, коли кожна країна відправить свої літаки, скільки їх буде відправлено, як швидко можна буде навчити пілотів і як Україна отримає достатню кількість людей, які зможуть правильно обслуговувати літаки.

Зазвичай навчання українських пілотів складних західних літаків проходило з блискавичною швидкістю, стискаючи роки навчання в класі, симуляцій і льотних вправ у місяці. Проте процес йде повільніше, ніж розраховували Україна та її союзники, оскільки пілотам, навченим на радянських літаках і тактиці, доводиться опановувати англійську мову і західну військову практику, щоб ефективно використовувати F-16.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен повідомив, що "навчання проходить успішно", і зазначив, що українські пілоти вже здійснювали польоти над повітряним простором Данії. Але він сказав, що їхнє навчання "в кінцевому підсумку визначить тривалість навчання".

Підготовка українських пілотів розпочалася в серпні 2023 року на авіабазі Скрідструп на півдні Данії, але нестача мовних навичок і незнання західних методів пілотування сповільнили процес. За словами данських чиновників, українські пілоти були готові до польотів тільки в січні.

Спочатку, за словами чиновників, українців відправили в Данію, а не в навчальний центр у Румунії, тому що він ще не був відкритий, коли пілоти були готові приступити до роботи. Про створення центру на базі Фетешті було оголошено в липні 2023 року на саміті НАТО, а в листопаді його інструктори почали підготовку румунських пілотів для нової ескадрильї F-16 цієї країни.

Наступний клас із восьми українських пілотів має прибути до Данії наприкінці літа, але поки що незрозуміло, коли будь-хто з них почне навчання у Фетешті.

"Це залежить від урядів і контрактів, які підтримують все це", - сказав полковник Білл Томас, офіцер ВПС США у відставці, який курує програму підготовки румунських пілотів на базі у Фетешті, розроблену компанією Lockheed Martin. "Ми все ще чекаємо всіх погоджень".

Потім виникає питання про самі літаки F-16. Наразі Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів, що достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія відправить перші шість літаків наприкінці весни, а ще 13 мають прибути протягом решти року і до 2025 року

Решта країн не визначили дату постачання своїх F-16. Нідерланди, які зобов'язалися надати 24 літаки, зберігатимуть їх доти, доки Україна не буде готова їх прийняти, сказав Юрріаан Ессер, представник Міністерства оборони Нідерландів.

Близько 50 українських техніків проходять навчання в Данії для обслуговування та ремонту винищувачів і роботи з їхнім озброєнням, оскільки F-16 настільки складні, що для обслуговування кожного з них зазвичай потрібно від восьми до 14 осіб. За словами офіційних осіб, західні оборонні підрядники повинні будуть супроводжувати винищувачі в Україну і залишатися з ними доти, доки не буде достатньо українських екіпажів для їхнього належного обслуговування - процес, що може тривати роки.

Необхідність ремонту застарілих і пошкоджених війною військових злітно-посадкових смуг України може ще більше відтермінувати вступ F-16 у війну. Як би не прагнули українські лідери відправити F-16 у бій, вони, принаймні, не менше хочуть отримати у свої руки більше артилерії та боєприпасів, які мають вирішальне значення для наземної війни проти Росії.

F-16 для України - останні новини

5 березня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна не будує нову інфраструктуру для літаків F-16, а відбувається процес адаптації вже наявних аеродромів.

Він нагадав, що ці літаки раніше вже працювали з українських аеродромів, тож проблем з їхньою адаптацією не має виникнути.

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