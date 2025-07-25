Німеччина відправляє Україні ще одну IRIS-T, - посол

Крім того, в Україні вже працюють понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Україна вже отримала від Німеччини сім систем протиповітряної оборони IRIS-T. Крім того, до відправки готують ще одну систему, заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв під час спілкування з пресою, передає Інтерфакс-Україна.

Дипломат зазначив, що Німеччина продовжує постачати необхідні Україні системи ППО IRIS-T.

"Вже сім систем зайшло, восьма заходить", - повідомив Макеєв.

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Посол додав, що Берлін вже поставив Києву понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Вони продемонстрували надзвичайну ефективність у боротьбі з російськими ударними дронами.

"Нам поставили понад 60 Gepard. Тобто більшість гепардів, що можна було зловити в лісах всього світу - вже зловили, і вони пасуться на українських пасовиськах", - жартома прокоментував дипломат.

Крім того, Макеєв згадав, що Німеччина передала зенітний артилерійський комплекс Skynex, який показує гарні результати у Повітряних силах України. За його словами, Київ і Берлін уже мають перші напрацювання щодо спільного виробництва додаткових систем ППО.

Німеччина модернізує IRIS-T - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM планують інтегрувати штучний інтелект. Якщо німці це зроблять, то було б логічно випробувати таку зброю на фронті в Україні.

Механізм працюватиме таким чином - компанії-виробники будуть надсилати свою зброю до України, проводити онлайн навчання з використання та застосування, а вже тестувати його будуть українські військові, які формуватимуть та надсилатимуть звіти.

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