Прокурори наголошують, що дії комерсантів негативно впливають на боєздатність українського флоту.

Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері вимагає стягнути з підприємства понад 1 млн грн за неналежний ремонт корабля ВМС ЗСУ для військової частини, яка дислокується в Херсонській області.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону України, яка дислокується в Одесі.

Як уточнили в прес-службі, прокуратура вимагає оштрафувати на 1,1 млн грн комерційне підприємство за прострочений ремонт корабля ВМС.

Відзначається, що за позовом прокуратури Господарський суд Херсонської області впродовж минулого тижня відкрив провадження про стягнення згаданої суми за неналежне виконання умов договору про надання послуг з ремонту й технічного обслуговування військового морського транспорту.

Зокрема, встановлено, що в жовтні 2020 року, між однією з військових частин, яка дислокується в Херсонській області, і малим приватним підприємством укладено договір з ремонту головного двигуна корабля ВМС ЗС України, з наданням окремих послуг.

«Однак, незважаючи на норми законодавства й умови договору про обов'язковість виконання взятого на себе господарського зобов'язання, в означений термін підприємство свої послуги не надало. В результаті завдано збитків економічним інтересам держави», - йдеться в повідомленні.

Також, як наголосили в прокуратурі, дії комерсантів негативно впливають на боєздатність військового формування в умовах воєнної агресії з боку Російської Федерації. Це пов'язано з тим, що згадане судно безпосередньо виконує завдання з обороноздатності держави на морі.

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Автор: Лариса Козова