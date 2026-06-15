'Не точні, але дуже швидкі': Лакійчук пояснив, чому РФ частіше запускає 'Циркони'

Російські гіперзвукові ракети "Циркон" є надшвидкими, але неточними, і їх застосування ускладнює роботу української ППО під час масованих атак.

Російські війська дедалі частіше використовують гіперзвукові ракети "Циркон" під час масованих атак на Україну. Ця зброя є відносно новою розробкою РФ і створює додаткові труднощі для української протиповітряної оборони. Про це в етері Еспресо розповів капітан 1-го рангу запасу ВМС України, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

За словами експерта, "Циркон" належить до ракет, які складно перехоплювати через їхню високу швидкість.

"Циркон – не точні, але дуже швидкі ракети, відповідно, збити їх вкрай важко. Саме тому, на додаток до балістики, росіяни і використовують "Циркони"", – зазначив Лакійчук.

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Він додав, що РФ має обмежену кількість носіїв такої зброї, однак навіть поодинокі запуски становлять серйозну загрозу.

Порівняння з ракетами Х-22

Експерт порівняв застосування "Цирконів" із попередніми російськими ударами ракетами Х-22, які запускалися з бомбардувальників Ту-22.

"Зараз росіяни менше використовують Ту-22 з ракетами Х-22. Але свого часу були прильоти цих ракет по Охматдиту у Києві, по Вінниці", – нагадав він.

Лакійчук пояснив, що Х-22 створювалися як ракети для ураження авіаносців і мають надзвичайно потужну бойову частину, що робить їх особливо небезпечними при використанні проти цивільних цілей.

За словами експерта, наразі Росія має небагато платформ для запуску "Цирконів". Він уточнив, що такі ракети можуть запускатися з одного корабля Північного флоту РФ, а також із берегових комплексів "Бастіон" у складі Чорноморського флоту. Лакійчук також зазначив, що частину цих пускових установок уже було знищено українськими силами.

Масована атака РФ по Україні: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 15 червня лише по Києву ворог вдарив 60 ракетами. Наразі вже відомо про 28 поранених та 4 загиблих внаслідок ворожого удару по столиці.

Загалом, за даними Повітряних сил, радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів, зокрема 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон".

Також через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті.

У Харкові РФ повторно атакувала обʼєкт, коли на місце прибули рятувальники для ліквідації наслідків удару. Внаслідок російського удару по Харкову загинуло 5 людей, ще 9 отримали поранення.

У Дніпрі росіяни вдарили по залізничній станції, коледжу та підприємству. Крім того, ворог атакував цієї ночі Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Миколаївську області.

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