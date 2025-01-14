Україна намагається зробити так, щоб її нова ракета "Трембіта" була і дешевою, і ефективною.

Наразі дальність дії української крилатої ракети "Трембіта" становить 140 км, але в майбутньому модифікація цієї ракети матиме дальність до 600 км, що дасть змогу Україні вражати цілі глибоко в Росії, пише Forbes.

Щоб швидко і дешево (до 10 тисяч доларів) розробити "Трембіту", конструкторське бюро "Парс", яке складається з українських волонтерів, обрало використання "імпульсного повітряно-реактивного двигуна" (ІПРД) - технології, що вирізняється своєю простотою і економічністю.

ЗМІ пише, що імпульсний повітряно-реактивний двигун працює, створюючи тягу за допомогою серії швидких імпульсів згоряння. Процес починається, коли повітря і паливо втягуються в камеру згоряння. У клапанному імпульсному повітряно-реактивному двигуні механічні клапани керують впуском повітря. Потім паливно-повітряна суміш запалюється, викликаючи швидке розширення газів. Це розширення виштовхує гарячі гази з вихлопної труби, створюючи тягу. Вакуум, створюваний газом, що виходить, втягує свіже повітря і паливо в камеру, перезапускаючи цикл.

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При цьому, в безклапанній конструкції механічні клапани замінюються аеродинамічними ефектами, щоб полегшити цей самопідтримувальний процес.

Такі двигуни відрізняються від традиційних реактивних двигунів, у яких повітря стискається осьовим компресором, змішується з паливом і безперервно спалюється. Потім вихлопні гази проходять через турбіну, яка приводить у дію компресор, створюючи плавну і контрольовану тягу. Цей процес призводить до більш високої ефективності та більш плавної вихідної тяги порівняно з імпульсними повітряно-реактивними двигунами.

Однак імпульсні повітряно-реактивні двигуни потребують менше компонентів і є механічно простішими, що робить їх легшими та економічнішими, йдеться в матеріалі. Хоча більшість сучасних дозвукових ракет використовують реактивні двигуни через їхню більш плавну роботу, імпульсні повітряно-реактивні двигуни залишаються привабливими через свою простоту і низьку вартість. Проте їхнє застосування обмежене.

Переваги використання ІВРД у "Трембіті"

Рішення використовувати двигун такого типу в "Трембіті" зумовлене його простотою, що дає змогу масово виробляти ракету з мінімальними витратами.

Загальна вартість "Трембіти" становить $10 000, при цьому більше половини цієї суми йде на навігаційну систему. Для порівняння, американська ракета ATACMS коштує близько $1,5 млн. Але також варто врахувати, що імпульсний повітряно-реактивний двигун "Трембіти" працює на бензині - це ще один плюс цього двигуна.

Однак варто враховувати, що ефективність у цього двигуна низька, і в поєднанні з гучним звуковим супроводом ракета стає такою, що її легко виявляють сучасні системи ППО. Це можна розглядати як недолік, але Україна, зі свого боку, може використовувати це як "особливість" під час масованих атак по російських цілях, запускаючи "Трембіту" з іншими ракетами.

У цьому випадку "Трембіта" ефективно зможе "замаскувати сигнатури інших ракет". Навіть при самостійному застосуванні низька вартість дозволяє Україні запускати велику кількість цих крилатих ракет, перевантажуючи системи ППО Росії за рахунок чисельної переваги.

Що ще відомо про "Трембіту"

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна вже могла випробувати ранню версію ракети "Трембіта" по російських цілях. "Це удар був по аеродрому Саки у 2022 році. Тоді ми бачили три великі вибухи з кінетичним зусиллям", - заявив експерт.

Крім того, про цю ракету світ дізнався ще 2023 р. Волонтер конструкторського бюро "Парс" тоді заявив, що "Трембіта" повинна буде знищувати російські цілі після того, як ворожу ППО "обдурять" несправжніми ракетами.

"Залповий запуск по 20 і більше ракет дасть змогу пробити ППО ворога і вражати цілі на достатній глибині", - заявив розробник.

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