У Fire Point показали інтригуюче відео із запуском ракети на тлі атаки на Москву

Немає інформації про те, що це за ракета і яка мета її запуску.

Вранці 20 липня співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував у X інтригуючий допис із відео, на якому показано запуск невідомої ракети.

Відео він підписав коротко: "Краса". При цьому жодних подробиць про те, що це за ракета і яка мета запуску, Штілерман не надав.

Користувачі мережі в коментарях висловлювали припущення щодо того, що саме за ракета показана на відео – FP-9 чи FP-9.x, а також висловлювали побажання щодо мети ударів.

У той час як одні закликали якнайшвидше завдати удару по країні-агресору, інші радять почекати до зими та початку опалювального сезону.

"Час запускати... Чекаємо!!!"

"Не чіпайте. Це до опалювального сезону та на Новий рік".

"Сподіваємося, випробування пройдуть успішно, а незабаром після цього розпочнеться серійне виробництво. Скажімо так: було б непогано, якби Москву та інші міста в межах досяжності чекала дуже важка зима – без електрики, опалення та води. Ось така карма".

Цей допис з’явився на тлі масованої повітряної атаки на Росію. Деякі російські ЗМІ повідомляли, що в ряді регіонів, зокрема й у Московській області, оголошували ракетну небезпеку, але згодом скасували її.

Атака на Москву 20 липня – що відомо

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в напрямку регіону летіло понад 400 безпілотників. Пізніше в мережі почали публікувати фото та відео пожеж у підмосковному Подольську.

За останніми даними, постраждала нафтобаза в мікрорайоні Львівський.

Також горить логістичний центр Wildberries у Коледіно – один із найбільших розподільчих центрів і складів компанії.

Крім того, пожежу зафіксовано в індустріальному комплексі "Південні Ворота" в Домодєдово – це величезний складський комплекс загальною площею понад 650 000 квадратних метрів.

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