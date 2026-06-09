Україна розробляє власну систему перехоплення балістичних ракет замість Patriot, – ЗМІ

У компанії розраховують, що система буде готова до використання вже наприкінці 2027 року.

Українська компанія Fire Point, яка займається виробництвом крилатих ракет "Фламінго" та бойових безпілотників, працює над створенням власної системи протиракетної оборони для перехоплення балістичних ракет РФ. Про це пише німецьке видання Tagesspiegel.

Як зазначається у матеріалі, Україна продовжує відчувати нестачу засобів для боротьби з балістичними ракетами. Найефективнішою системою такого типу залишаються американські Patriot, однак їх бракує, а вартість ракет-перехоплювачів сягає кількох мільйонів доларів.

На початку червня керівниця Fire Point Ірина Терех повідомила про випробування ракети-перехоплювача FP-7.X та опублікувала відео запуску. За її словами, ця ракета має стати основою нового комплексу під назвою "Фрея", до складу якого також входитиме радар для виявлення цілей, пише видання.

Відео дня

У компанії розраховують, що система буде готова до використання вже наприкінці 2027 року. Терех визнала, що така мета може здаватися "нереалістичною та дуже амбітною", однак пообіцяла докласти максимум зусиль для її досягнення.

Експерт із ракетних технологій та оборонної політики Фабіан Гоффманн вважає, що сама ідея має потенціал. За його оцінкою, Fire Point прагне створити ракети-перехоплювачі вартістю менш ніж один мільйон доларів за одиницю.

Гоффманн навів приклад, що для досягнення ймовірності перехоплення цілі на рівні 90% можуть знадобитися дві ракети Patriot загальною вартістю близько 14,6 млн доларів. Водночас аналогічного результату, за його підрахунками, можна було б досягти за допомогою чотирьох ракет Fire Point загальною вартістю близько 4 млн доларів.

"Теоретично це звучить добре", – зазначив експерт.

Також Гоффманн звернув увагу на складність розробки сучасних систем ПРО. Він нагадав, що комплекс Patriot розроблявся з 1967 року та був прийнятий на озброєння у 1984-му, а нинішнього рівня ефективності досяг після десятиліть випробувань і модернізацій.

За словами експерта, аналогічний шлях проходить і європейська система SAMP/T. Тому головне питання полягає в тому, чи зможе Fire Point реалізувати свої плани у заявлені строки.

"Якщо Fire Point хоче виконати свою обіцянку, їй доведеться порушити цей історичний шаблон", – підсумував Гоффманн.

Останні розробки Fire Point

Раніше співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штіліерман повідомив, що Україна розпочала розгортання власної супутникової мережі. Два перші апарати вже перебувають на орбіті. А вже у 2027 році розробники планують вивести у космос ще "десятки" супутників, що дозволить Україні менше покладатися на США та приватні західні корпорації.

Також компанія анонсувала створення української балістичної ракети. Повноцінна реалізація планів ракетної програми вимагає значних коштів. Однак провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко вважає ці перспективи сумнівними.

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