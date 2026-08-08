Коли Україна почне виробництво ракет до Patriot: Зеленський сказав, від чого залежать строки

Він наголосив, що США уникають передачі усіх ліцензій одній країні, але Україна намагається зібрати найбільше.

Те, коли вдастся запустити виробництва ракет для Patriot в Україні, залежатиме від того, наскільки значну частину технологічного циклу вдасться локалізувати безпосередньо в Україні. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю ТСН.

За його словами, зазвичай США не передають одній державі виробництво ракети "від початку до кінця". Виготовлення компонентів розподіляють між різними країнами. Україна ж прагне отримати максимальну кількість виробничих елементів, щоб "не залежати від складного ланцюга постачання через кілька європейських держав" та скоротити бюрократичні ланки. Він пояснив, що "політичні процеси, вибори або зміна суспільних настроїв можуть створювати ризики для постачання критично важливого озброєння".

"Що стосується виробництва в Україні, як я сказав, термін буде залежати в більшості від партнерства. Що нам дадуть?" – наголосив він.

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Він навів досвід Німеччини, де розгортання виробництва ракет PAC-2 для Patriot за американською ліцензією зайняло понад два роки. А при цьому прагне виготовляти PAC-3, яка може збивати балістичні ракети.

Ракети для Patriot в Україні - останні новини

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про політичну згоду надати Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Тривають перемовини з виробниками щодо надання ліцензій.

Тим часом Україна та США домовилися про щомісячну поставку ракет до Patriot, повідомив Володимир Зеленський. Однак він наголосив, що поставки будуть меншими за минулорічні та їх буде недостатньо.

На думку експерта Сергія Згурця, наразі є два варіанти: або переконати американців надати ракети, або розраховувати на запаси Саудівської Аравії. Це дві країни, які ще мають більш-менш достатні запаси і можуть поділитися ними з Україною, заявив він.

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