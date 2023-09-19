Об'єктом обговорень на цьому засіданні у форматі "Рамштайн" була протиповітряна оборона.

На засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбулося у вівторок, 19 вересня, не обговорювали передачу Україні крилатих ракет Taurus. Про це заявила держсекретар Міноборони Німеччини Семтьє Меллер.

"Протиповітряна оборона, протиповітряна оборона, протиповітряна оборона. Ось що було об'єктом обговорень на засіданні. Німеччина продовжує твердо стояти на боці України. Країну потрібно продовжувати підтримувати, особливо в найближчі місяці, тому що буде важко", – цитує її видання Frankfurter Allgemeine.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Україні надаються додаткові боєприпаси, серед яких фугасні, протимінні та снаряди для мінометів.

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Ракети Taurus для України

Питання про надання Україні німецьких крилатих ракет Taurus стоїть на порядку денному вже не один місяць. 11 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що його країна може не погодитися передати ці ракети Україні, навіть якщо США нададуть ATACMS.

Водночас Бундестаг вимагає від канцлера Німеччини Олафа Шольца прийняти рішення про передачу Україні ракет Taurus. Відповідний лист підписали підписали Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Вільні демократи), Антон Гофрайтер ("Зелені") і Андреас Шварц (СДПН).

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