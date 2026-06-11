У Росії вичерпується запас танків Т-80: чи відновиться виробництво

На думку фахівців, зараз Москва покладається переважно на модернізацію радянських машин.

Росія продовжує модернізувати танки Т-80, однак наявні дані свідчать про поступове вичерпання запасів цих машин, пише Defence Express. При цьому перспективи відновлення повноцінного виробництва нових Т-80 залишаються вкрай примарними, вважають аналітики.

Супутникові знімки, доступні у відкритих джерелах, показують, що на майданчику зберігання заводу "Омсктрансмаш" наразі перебуває 203 танки Т-80, а ще три місяці тому там нараховувалося 253 машини.

На основі цих даних OSINT-дослідник Jompy дійшов висновку, що російська оборонна промисловість щомісяця випускає в середньому близько 15 модернізованих танків Т-80БВМ. За таких темпів наявних запасів техніки на території підприємства вистачить приблизно на 12,5 місяця роботи.

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За оцінками дослідника, близько половини машин, які залишаються на майданчику, належать до модифікацій Т-80У та Т-80УД, що можна визначити за характерними елементами маскування. Ще близько 30 танків перебувають без башт, імовірно, для подальшого переобладнання у броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

При цьому у своїх попередніх дослідженнях Jompy зазначав, що станом на 2021 рік Росія мала на базах зберігання до 1,7 тисячі танків Т-80 різних модифікацій. Нині ж, окрім зазначених понад 200 машин на "Омсктрансмаші", на інших базах консервації може залишатися ще близько 100 таких танків. Водночас у строю російської армії перебувають орієнтовно 350 модернізованих Т-80БВМ та ще близько 250 Т-80БВ і Т-80У.

Втім, навіть за наявності певних запасів техніки Росія фактично втратила можливість виробляти нові Т-80. Таку оцінку наводить дослідник історії бронетанкового озброєння Андрій Тарасенко.

За його словами, ключовою проблемою є втрата повного технологічного циклу виробництва газотурбінних двигунів, які є основною особливістю танків цього сімейства. Саме тому російська промисловість наразі здатна лише модернізувати наявні машини, встановлюючи нові або модифіковані башти на старі шасі, що дозволяє частково покращити їхній захист і бойові характеристики.

Ще у 2023 році експерти звертали увагу на наміри Росії відновити випуск Т-80, пов’язуючи ці плани з проєктом "Армата" та напрацюваннями в межах програми "Бурлак". Однак за останні два з половиною роки країна-агресор не продемонструвала суттєвого прогресу в цьому напрямку.

Тож наразі російська армія продовжує покладатися переважно на модернізацію та відновлення танків радянського виробництва, тоді як перспективи запуску серійного виробництва нових Т-80 залишаються невизначеними.

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