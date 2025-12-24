Примітно, що раніше лівійський військовий хизувався придбаним у РФ озброєнням, але цього разу щось пішло не так і Кремль залишився поза справою.

Фельдмаршал Халіф Хафтар, сили якого контролюють схід Лівії, вирішив придбати бойову авіацію у Пакистана, знехтувавши російськими винищувачами.

Як зазначає військовий портал Defense Express, угода, про яку з власних джерел дізнався Reuters, але яка офіційно не підтверджена, стосується одразу 16 китайсько-пакистанських багатоцільових винищувачів-бомбардувальників JF-17 та 12 гвинтових тренувальних літаків Super Mushak.

Вартість угоди високопоставлені джерела з Ісламабаду оцінили у $4-$4,6 млрд. Строк виконання контракту короткий - 2,5 роки.

Відео дня

"Враховуючи те, що Лівія з 2011 року знаходиться під ембарго на закупівлю озброєння, навряд варто очікувати від Пакистану офіційного підтвердження. Водночас про укладання оборонних контрактів з цією країною, без конкретики, заявив сам Халіф Хафтар", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що ця закупівля цікава тим, що взагалі було обрано пакистанські JF-17. Аналітики пояснили, що Хафтар дуже активно співпрацює з Росією і влітку хизувався під час параду реактивними системами залпового вогню БМ-30 "Смерч", зенітними ракетними комплексами "Тор-М2Э", БМП-2М з модулями "Бережок", БТР-82 та колісними бронеавтомобілями "ВПК-Урал". А у 2020 році Росія поставила Лівії щонайменше 14 літаків типів МіГ-29 та Су-24.

"Здається, у випадку відповідного бажання обрати російські літаки було справою доволі легкою. А Кремль був би радий отримати замовлення, передавши або ще старих відновлених МіГ-29. Або й нових літаків, тим паче, що ще за життя лівійського диктатора Муамара Каддафі, РФ хотіла продати йому 12 Су-35, чотири Су-30 та шість Як-130", - зазначає Defense Express.

Утім, наразі було обрано співпрацювати з Пакистаном і насправді Китаєм, адже JF-17 не лише був створений китайцями та збирається з використанням їхніх комплектуючих, він використовує й китайське озброєння. "Тобто без згоди Пекіна цей продаж точно б не відбувся", - додали аналітики.

Інші новини про озброєння

Як повідомляв УНІАН, раніше у Defense Express розповіли, що Естонський центр оборонних інвестицій уклав контракт з південнокорейською компанією Hanwha Aerospace на постачання MLRS K239 Chunmoo на 290 мільйонів євро.

Це відкриває можливість топити кораблі балістикою просто у Санкт-Петербурзі та закрити для них Балтійське море. А якщо пускову установку K239 Chunmoo розташувати в Литві, то вона зможе топити кораблі у головній військово-морській базі Росії в Балтійському морі.

Вас також можуть зацікавити новини: