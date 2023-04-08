Українська система протиповітряної оборони вціліла завдяки постійному маневруванню зенітних ракетних військ та авіації.

Окупаційні війська по 2-3 дні поспіль "полювали" на мобільні зенітні ракетні комплекси БУК та установки С-300. Про це заявив командувач повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

За його словами, успіху авіація досягла у взаємодії із зенітними ракетними комплексами Повітряних сил та ППО інших Сил оборони, яку значною мірою забезпечували зенітні ракетні війська.

"Окупанти швидко зрозуміли це і почали буквально полювати на системи ППО. Мова йде про мобільні комплекси БУК та установки С-300. Були випадки, коли вони організовували цілі спецоперації з виявлення наших БУКів. Полювання тривали по 2-3 дні. Спочатку в місце роботи зенітного ракетного комплексу прилітало кілька ракет. Потім в цей район направлялися бомбардувальники. Кожен - 8 тонн бойового навантаження. Щоб там все зрівняти із землею", - зазначив Кривоножко.

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За його словами, навіть під цим тиском, попри втрати, зенітники здійснювали грамотні маневри та продовжували бойові дії.

"Сила українського духу рухає нашими військами і нині. Цей приклад самопожертви, самовіддачі і героїзму має стати взірцем для всього цивілізованого світу. Наші партнери мають не сумніватися в нашій перемозі", - підкреслив генерал-лейтенант.

Він також розповів, що система ППО "вижила" завдяки постійному маневруванню зенітних ракетних військ та авіації.

"… Для розуміння: за добу було по 5-6 авіаційних ударів, між ударами 2-3 години перерв, активізація атак о 3-4 години ночі - і так цілодобово. Тому наші захисники цілодобово вели бойові дії і всіма можливими силами відбивали ворога. Часу для відпочинку не було зовсім. Деколи в особового складу навіть часу на їжу не було, перекус на ходу і далі робота. Працювали на випередження, проводили розвідку подальшого переміщення і бойового застосування, щоб зберегти якомога більше життів людей і військової техніки", - повідомив Кривоножко.

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Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, позицію засобів протиповітряної оборони та три станції радіоелектронної боротьби противника.

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