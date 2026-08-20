Заради F-35: яке російське озброєння Туреччина може знищити, щоб отримати винищувачі

Країна у 2017 році придбала у Росії ЗРК С-400 за 2,5 млрд доларів.

Туреччина намагається позбутися зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400, які вона купила в Росії 9 років тому, щоб повернутися до програми F-35, яку для неї закрили саме через купівлю цих ЗРК.

Як повідомляє військовий портал Defense Express, Туреччина вилетіла з цієї програми у 2019 році, хоч і встигла сплатити за нею за шість винищувачів. Причиною цього стала скандальна закупівля країною в кінці 2017 року у Росії чотирьох батарей (два полкові комплекти) ЗРК С-400 із запасом ракет, на загальну суму $2,5 млрд.

Утім, останнім часом Туреччина активно намагається позбутися цих ЗРК, щоб повернутись до програми F-35, та отримати винищувачі 5-го покоління.

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Зазначається, що перемовини Туреччини із США щодо дозволу на закупівлю 40 винищувачів F-35 та ще 40 F-16 розпочалися ще восени 2025 року. "Вочевидь, основною вимогою США у перемовинах буде, щоб Туреччина позбулась своїх С-400", - вказують аналітики.

З того часу було вже багато різних варіантів стосовно того, куди Туреччина могла б подіти свої С-400. Зокрема, вже з’являлася інформація про можливий продаж цих С-400 до Південної Кореї, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Єгипту.

Крім того, лунала інформація і про варіант з можливим продажем С-400 назад до Росії, де вони могли б посилити російську окупаційну армію, або піти ще раз на експорт, наприклад, до Індії.

Що відбувається тепер

Наразі, зауважують аналітики, з’явилася інформація про те, що Туреччина може просто знищити всі свої С-400, якщо так і не знайде покупців на ці комплекси, щоб врешті отримати дозвіл на закупівлю американських винищувачів.

Водночас у Defense Express вважають, що такий варіант виглядає не надто реалістично. "Навряд чи Туреччина піде на те, щоб викинути на смітник всі свої С-400, яким зараз менше ніж 7 років, і за які там ще 9 років тому віддали чималі 2,5 мільярда доларів", - йдеться у повідомленні.

Так, імовірнішим варіантом виглядає продаж цих чотирьох батарей С-400, навіть за символічну суму, якійсь іншій країні. І це має бути країна, яка перебуває у гарних стосунках з росіянами, досі купує їхню зброю, і не розраховує на купівлю F-35, оскільки тоді до неї будуть застосовані ті ж санкції, що й до Туреччини свого часу.

"Однак, це лише припущення. Наразі ми не знаємо про хід перемовин зі США, а всі ці спроби позбутися С-400 про які зараз відомо, до нас доходять лише чутками. Тому поки що не можна виключати жоден з цих варіантів, і навіть варіант утилізації всіх турецьких С-400", - зауважили аналітики.

Проблеми Туреччини з отриманням F-35

Як повідомлялося, плани США щодо продажу Туреччині винищувачів F-35 залишаються в підвішеному стані понад місяць після їх оголошення через нездатність країни позбутися систем С-400.

Проблема полягає у вимозі, передбаченій американським законом про санкції, згідно з якою Туреччина має позбутися російських систем протиповітряної оборони, щоб отримати доступ до F-35, шість із яких вона вже оплатила, але які поки залишаються у США.

Так, знешкодження С-400 є одним із можливих рішень, що полегшить продаж, але є ризик ще більше розпалити напругу із законодавцями, які вважають, що закон вимагає повного позбавлення від цієї системи.

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