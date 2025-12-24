У майбутньому на озброєнні ЗСУ може бути єдина артсистема - вітчизняна 'Богдана'

До половини артилерійських систем на озброєнні ЗСУ становлять установки "Богдана" - у їх самохідному та буксированому варіантах. Про це заступник начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії командування СВ ЗСУ полковник Андрій Журавльов розповів у інтерв’ю виданню РБК-Україна.
З його інформацією, з усіх артилерійських систем - як самохідних, так і причіпних - які Сили оборони України використовують на фронті станом на жовтень цього року близько 40% - це вітчизняні артсистеми "Богдана".
Він наголосив, що українські "Богдани" за рівнем надійності та витривалості є однією з найкращих серед усіх інших зразків. "Її технічна справність на фронті стабільно сягає 80%. Тобто вона має найкращу живучість", - відзначив Журавльов.
Військовий портал Defence Express зазначив, що виробник цих машин, "Краматорський завод важкого верстатобудування", працює над удосконаленням артсистем. Зазначається, що на етапі тестування перебувають автоматизована система управління та наведення, а також автомат заряджання. Видання нагадало, що восени 2023 року "Богдана" отримала досилач, який прискорює темп стрільби.
Журавльов зауважив, що у середньостроковій перспективні на озброєнні ЗСУ можуть перебувати лише "Богдани", але в різних модифікаціях. Цьому сприятиме те, що у виробництві гаубиць зайняті тільки вітчизняні підприємства, що ця зброя використовує широку лінійку боєприпасів. При цьому ствол "Богдани" має значний запас ресурсу, який сягає до 8 тисяч пострілів.
Нагадаємо, що САУ "Богдана" має дуже високу точність влучання, повільний знос каналу ствола, до того ж швидко ремонтується. Секрет влучності полягає у спеціальній технології, за якою завод-виробник виготовляє стволи. Загальна вартість установки, за оцінками, досягає 2,8 млн євро.
У травні 2025 року на озброєнні, зазначали аналітики, з'явився новий варіант САУ "Богдана". Нова модифікація має броньовану кабіну та колісне шассі від Tatra.