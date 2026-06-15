Україна представила важкий підводний дрон Sea Trident: що про нього відомо

Нові параметри дозволяють Sea Trident виконувати тривалі місії та діяти в прибережних районах із підвищеним рівнем загроз.

На міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2026 у Парижі українська компанія Global Mark представила новий важкий підводний безпілотник Sea Trident, призначений для ураження стратегічних цілей. Про підводний апарат розповів представник "Мілітарного", який відвідав міжнародну виставку Eurosatory у Парижі.

Sea Trident адаптований для виконання складних морських операцій, що потребують повної автономності та мінімальної помітності. Розробники зазначають, що апарат може використовуватися як для ударних місій, так і для логістичних завдань.

Однією з головних особливостей українського безпілотника стала можливість доставляти до 1000 кг корисного навантаження до визначених цілей.

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Заявлено, що Sea Trident здатний завдавати ударів по стратегічних об'єктах, виконувати логістичні та транспортні завдання, доставляти вантажі, перехоплювати й нейтралізовувати інші підводні безпілотні апарати.

Система оснащена засобами повної автономності та адаптивної навігації, що дозволяє їй діяти без постійного контролю оператора.

Технічні характеристики Sea Trident

За даними розробників, підводний безпілотник має такі характеристики:

дальність ходу: до 2000 морських миль;

маса: 10 000 кг;

габарити: 10 × 2 × 1,5 метра;

максимальна швидкість: 10 вузлів (близько 18,5 км/год);

крейсерська швидкість: 6 вузлів (приблизно 11 км/год);

робоча глибина занурення: до 60 метрів;

корисне навантаження: до 1000 кг.

Такі параметри дозволяють Sea Trident виконувати тривалі місії та діяти в прибережних районах із підвищеним рівнем загроз.

Україна продовжує розвивати напрям підводних дронів

Sea Trident став не першим українським проєктом у цьому сегменті. Раніше в Україні вже демонстрували підводні безпілотники сімейства Toloka, зокрема їхню оновлену компактну версію.

Експерти профільного порталу The War Zone заявили, що удар по російському підводному човну дроном Sub Sea Baby – це нова глава війни, яку вже почали назівати війною дронів. Атака безпілотних літальних та підводних апаратів є уособленням сучасних військових конфліктів.

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