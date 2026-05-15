Польща випробувала власну Pirania для протидії Росії в Балтійському морі

Прототип цього підводного дрону успішно пройшов перші експлуатаційні випробування.

Польща провела перші випробування власного нового підводного дрона під назвою Pirania.

Про це повідомляє Defense Express. Зазначається, що він був розроблений спільно Гданським політехнічним університетом та компанією Radmor, що входить до WB Group. Розробники зазначили, що такий дрон було створено у зв'язку з потребою контролювати акваторії та захищати морську інфраструктуру.

Дрон Pirania був розроблений як товар подвійного призначення, тобто може використовуватися не тільки польським військом, але й у цивільному секторі.

Деталі випробувань прототипу Pirania розповіло видання Defence24.pl, зазначаючи, що тести проходили місяць тому, 14 квітня, в умовах, максимально наближених до реальних - дрон підготували до роботи і запустили із берега, після чого він мав виконати поставлене завдання із виявлення та ідентифікації підводних об’єктів і повернутися назад. Прототип підводного дрона Pirania успішно виконав зазначену місію.

Видання зазначає, що фахівцям вдалося лише за п’ять місяців пройти шлях від концепції до повноцінних експлуатаційних випробувань і не в останню чергу завдяки тому, що частину технологій для Pirania було запозичено з іншої польської розробки - підводної роботизованої системи Głuptak, яку розробили фахівці того ж Гданського політехнічного університету.

Defense Express повідомляє, що Głuptak існує у двох версіях - як навчальний дрон, а також як дрон-камікадзе, призначений для виявлення та знешкодження морських мін. Має масу у 48 кг і довжину у менш як півтора метри. Робоча глибина - до 200 м, дальність дії - до 1,5 км.

Pirania має схожі тактико-технічні характеристики - масу близько 50 кг і довжину у 1,40 м. Підводний дрон є модульним і його корисне навантаження може змінюватися залежно від потреби виконати ту чи іншу місію - це можуть бути різні сонари, камери, датчики, маніпулятори.

Зазначається також, що країни, які мають вихід до Балтійського моря, звертають все більше уваги саме на безпілотні технології, а особливо в контексті наявності такого ворога під боком, як РФ.

Зокрема, Німеччина озброїлася безпілотними субмаринами BlueWhale, призначеними для протичовнових завдань і виконання таємних морських місій.

А минулого року свої безпілотні вітрильники запустила Данія у Балтійське море. Йдеться про безекіпажні катери для автономного патрулювання під назвою Saildrone Voyager.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Defence 24, Pirania ("Піранью") створили у відповідь на зростаючі загрози для підводної інфраструктури в Балтійському морі та необхідність контролю над нею.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році, були інциденти з пошкодженням підводної інфраструктури в Балтійському морі, зокрема, й вибухи на газопроводах "Північний потік". Було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів.

