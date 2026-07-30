Найближчі 100 днів можуть бути вирішальними для результату війни в Україні, - Туск

Польський прем’єр ще більше налаштований підтримувати Україну.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними для вирішення результату війни. Про це він повідомив на брифінгу для медіа неподалік Любліна, повідомляє The Guardian.

Зокрема, згадуючи про розмову із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні ввечері, Туск повідомив: "Справа цілком зрозуміла: наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни, і шанси становлять 50/50".

Польський прем’єр вважає президента США Дональда Трампа, "деяких інших людей" і головного виконавчого директора SpaceX Ілона Маска найбільш впливовими людьми, які могли би вирішити розв’язання війни.

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Також Туск зазначив, що інцидент із російською ракетою Х-101, яка залетіла у повітряний простір Польщі, лише посилив його рішучість підтримувати Україну у її боротьбі з Росією.

"Безпека Польщі прямо і беззаперечно залежить від ефективних дій українських військових, у тому числі в повітрі. Якби українці мали набагато більше з того, що вони постійно просять, імовірно, ця ракета не була би запущена в напрямку Польщі", - переконаний Туск.

Він запевнив, що Польща налаштована робити усе можливе для України, аби вона не програла війну.

Заліт російської ракети до Польщі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 липня під час масштабної повітряної атаки Росії на Україну російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір НАТО і залетіла на територію Польщі.

Як заявив Туск, Польща була готова збити російську ракету, якби вона продовжила політ.

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