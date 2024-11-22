Удар по Дніпру, ймовірно, був задумом Кремля, щоб продемонструвати готовність застосувати найпотужнішу зброю зі свого арсеналу, якщо буде потрібно.

Росія вперше використала міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) у бойових діях проти України. Це стало своєрідним сигналом для країн, які підтримують Київ.

The Times опублікував короткий огляд цієї зброї, створеної для ядерних ударів під час Холодної війни між СРСР і США.

Що таке МБР?

Міжконтинентальні балістичні ракети вважаються такими, якщо їхня дальність перевищує 5500 км. Найпотужнішою з російських МБР є РС-28 "Сармат", вона здатна долати до 17 000 км. Вона входить до складу російської стратегічної "ядерної тріади", яка включає наземні, підводні та авіаційні засоби. Загалом Росія має 326 МБР, більшість із яких оснащені кількома боєголовками.

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Чи справді в Дніпрі було застосовано МБР?

Ракета, випущена з бази "Капустін Яр" в Астраханській області, була ідентифікована як РС-26 "Рубеж", що має дальність від 1900-5600 км. Це дозволяє класифікувати її як МБР. Однак ця ракета раніше тестувалася з важким корисним навантаженням на коротших дистанціях, що спричинило критику Заходу за порушення Росією умов Договору про ракети середньої та меншої дальності (РСМД).

Цей договір забороняв використання ядерних і звичайних ракет із дальністю від 500 до 5500 км. США вийшли з угоди у 2019 році за адміністрації Дональда Трампа, звинувативши Росію в недотриманні її положень.

Потужність РС-26 "Рубеж"

Ракета, відома також під назвами "Фронтир", "Авангард" і "Ярс-М", має такі характеристики:

Довжина: 12 метрів.

Стартова вага: майже 40 тонн.

Боєголовка: ядерна або звичайна вагою 800 кг.

Швидкість: до 20 Махів (приблизно 15 000 миль/год).

Рухливість: може запускатися з мобільних установок.

Дистанція між базою "Капустін Яр" і Дніпром становить менше 1600 км, тому ракета, ймовірно, була адаптована для меншої траєкторії. Використання МБР із традиційною боєголовкою проти України може здаватися надмірною, однак це, ймовірно, задум Кремля, щоб продемонструвати готовність застосувати найпотужнішу зброю зі свого арсеналу, якщо буде потрібно.

Країни, що мають МБР

Серед ядерних держав лише три - США, Росія і Китай - мають повноцінні міжконтинентальні балістичні ракети, зокрема для підводних човнів і стратегічних бомбардувальників. Інші країни, такі як Північна Корея, працюють над розробкою подібної зброї. Наприклад:

- Ізраїль має Jericho III із дальністю до 6400 км.

- Індія володіє ракетою Agni-V, здатною нести 1,5-тонну боєголовку.

Франція, Великобританія та Пакистан не мають міжконтинентальних ракет, але оснащені іншими засобами доставки ядерних боєголовок, такими як підводні або крилаті ракети.

Удар МБР по Дніпру

Президент РФ Володимир Путін оголосив, що Росія провела випробування експериментальної балістичної ракети "Орешник" і нанесла удар по Дніпру.

За його словами, йдеться про ракету середньої дальності. Путін додав, що Росія завдала удару балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.

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