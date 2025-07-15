Малоймовірно, що JASSM зможуть досягти Москви, але вони помістять у зону досяжності щонайменше 30 російських авіабаз.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість постачання Україні спільних ракет класу "повітря-земля" (JASSM). Про це пише видання The Times.

Зазначається, що в разі схвалення заявки, крилаті ракети з радіолокаційним ухиленням, найімовірніше, запускатимуться з українських винищувачів F-16, що стане значним посиленням підтримки з боку США.

Згідно з непідтвердженими даними, стандартна версія JASSM, дальність якої становить 370 кілометрів, буде відправлена Україні. Її використовували американські винищувачі для вбивства Абу Бакра аль-Багдаді, лідера ІДІЛ, 2019 року.

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Ракета, оснащена 450-кілограмовою боєголовкою, спочатку розроблялася для ухилення від російських зенітних ракетних комплексів С-300 і може літати на малих висотах, щоб не бути поміченою радарами противника.

Важливо, що в арсеналі України є тільки одна інша крилата ракета повітряного базування - англо-французька Stormshadow, а також є балістичні ракети наземного базування Atacms.

"Президент Зеленський безуспішно лобіював передачу Німеччиною 300 ракет Taurus. Постачання такої кількості ракет було б вельми суттєвим, оскільки відстань від українського кордону до Москви становить близько 450 кілометрів, а це означає, що ракети Taurus могли б дозволити Зеленському завдати удару по російській столиці", - пише видання.

Зазначається, що малоймовірно, що JASSM зможуть досягти Москви, вони помістять у зону досяжності щонайменше 30 російських авіабаз. Це ускладнить нанесення Росією частих авіаударів по Україні, незважаючи на те, що Кремль відвів багато зі своїх найцінніших літаків від кордону, щоб захистити їх від авіаударів.

Озброєні ракетами JASSM, українські пілоти могли б ризикнути і вторгнутися в повітряний простір Росії, щоб наблизитися до своїх цілей, але це піддало б цінні київські F-16 ризику російської ППО.

JASSM, найімовірніше, будуть використовуватися для нанесення ударів по російських складах боєприпасів і командних пунктах, сподіваючись, що Україна зможе розтягнути лінії постачання Москви і уповільнити наступ.

Можливість передачі Україні ракет JASSM

Раніше Military Watch Magazine з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Трамп розглядає можливість постачання крилатих ракет повітряного базування JASSM Збройним силам України. Платформами для їх запуску можуть стати американські винищувачі F-16.

Журналісти додали, що наразі JASSM мають у своєму розпорядженні чотири країни, включно з Польщею, яка отримала 110 таких ракет для своїх винищувачів F-16. США дотримуються суворої експортної політики, оскільки запит на купівлю цих ракет від Південної Кореї було відхилено.

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