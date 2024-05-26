Зазначається, що російські окупанти кидають рідкісні та дорогі машини через одну безглузду проблему.

Т-90М "Прорив" - найсучасніший, передовий російський бойовий танк і, принаймні, за словами Володимира Путіна, "найкращий танк у світі". Він оснащений новітньою версією 125-мм гармати зі стабілізацією, складною багатошаровою комбінованою бронею з додатковим вибухозахистом і передовим електронним комплексом з панорамним прицілом, тепловізором і зашифрованим цифровим зв'язком.

Видання Forbes пише, що хоч і виглядає це вражаюче, але в дії Т-90М має недолік, якого раніше не було в інших російських танках, - будь-які пошкодження призводять до того, що вежа починає некеровано обертатися, роблячи танк нездатним до ведення бою. Ця прикра помилка, "синдром башти, що обертається", може пояснити численні бойові втрати, а також те, чому так багато кинутих Т-90М, знищених бомбами з безпілотників, скинутими через відкриті люки.

"Прорив" проти "Бредлі"

Найвідоміший випадок обертання вежі стався у відомій дуелі між Т-90М і парою українських M2 "Бредлі". Сміливий, але, по ідеї, безнадійний хід: важка лобова броня Т-90М мала відбиватися від малокаліберних загроз, але після кількох влучань вежа танка почала обертатися за годинниковою стрілкою.

Обертання вежі означало, що у росіян не було шансів вести точний вогонь у відповідь; їхня машина була просто мішенню. Вежа продовжувала обертатися доти, доки ствол гармати не врізався в дерево, що фізично зупинило його. Пізніше танк знищили безпілотником. І таких випадків багато.

Поворот мерця

Теорія пропонує ситуацію, коли незначні влучання пробивають вежу і вбивають або ранять члена екіпажу, який падає на панель управління. Згідно з цією теорією, розташування важелів управління вежею таке, що людина, яка навалилася на них, завжди обертається за годинниковою стрілкою.

Цю теорію спростовує той момент, що в аналізованих випадках члени екіпажу покинули танк, тобто загиблих або серйозно поранених не було.

Друга теорія полягає в тому, що проблема пов'язана з системою управління вогнем. Гармата Т-90М оснащена автоматичною системою наведення, яка повертає вежу, щоб тримати гармату наведеною на задану ціль. Теорія свідчить, що пошкодження оптики посилає помилковий сигнал у систему управління вогнем, що призводить до неконтрольованого обертання башти.

Третє, схоже пояснення пов'язане із захисним комплексом танка. Т-90М оснащений лазерним приймачем попередження. Він подає сигнал тривоги, коли танк висвітлюється лазером, який, наприклад, наводить ракету Hellfire. На додаток до попередження система автоматично повертає вежу так, щоб гармата була спрямована в бік загрози, і випускає спеціальні сигнальні ракети, щоб збити з пантелику лазерне наведення. Датчики, знову ж таки, зовнішні, тож будь-яке пошкодження може спричинити хибний сигнал, що призводить до повороту вежі.

На відміну від попередніх російських танків, Т-90М оснащений електричним, а не гідравлічним механізмом повороту башти. Ця система схожа на ту, що використовується в сучасних танках, і значно швидша, ніж стара гідравлічна система. Однак інші вважають, що причиною проблеми є електричний ланцюг, якщо за певного рівня удару в ньому виникає коротке замикання і він виходить з ладу.

Штурмовий сарай замість Т-90М

Очевидним способом запобігти обертанню башти було б перетворення Т-90М на "танки-черепахи". Це польові імпровізації, які додають броньовану надбудову, що покриває всю машину, надаючи їй вигляд пересувного сараю.

Додаткова броня покликана пом'якшити ефект від ударів. Вона також збільшує вагу, знижує оглядовість і перешкоджає обертанню вежі. Ця модифікація була помічена на Т-72, Т-80 і Т-62. Встановлення черепашачого панцира на Т-90М, безумовно, усуне проблему обертання вежі, але водночас перетворить Т-90М на штурмовий сарай, а не на танк, здатний боротися з іншими машинами.

Варто зазначити, що росіяни з кожним танком втрачають мільйони доларів. За деякими оцінками, Т-90М коштує близько 4,5 мільйона доларів. При цьому Росія здатна виробляти на місяць не більше 5-10 штук на місяць.

"Танки-черепахи" на фронті - останні новини

На початку квітня українські воїни помітили на полі бою російський танк Т-72 з металевим дахом на корпусі та башті. Цей мутант виявився вдалою знахідкою росіян у протистоянні FPV-дронам. Попри безглуздий вигляд ці танки справді були проблемою для ЗСУ.

Однак винахід виявився дуже вузько спеціалізованим. Як пише Forbes, поки у ЗСУ не було іншої зброї крім дронів, росіяни використовували ці танки досить ефективно. Щойно США відновили постачання зброї, антидроновий захист танків росіян втратив свою ефективність.

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