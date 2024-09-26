Цей пакет включає, зокрема, артилерійські боєприпаси.

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 375 мільйонів доларів. Про це пише CNN.

Пакет допомоги, який майже вдвічі перевищує обсяг останніх поставок, включає артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, протитанкові ракети та інше критично важливе озброєння та обладнання, яке США вже надавали Україні.

Виділення нової зброї для України підтвердили в Пентагоні.

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"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для забезпечення України інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією. Це включає в себе дозвіл на надання пакету президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США, для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи зброю класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкові озброєння", – йдеться у повідомленні.

Що входить до пакету допомоги в рамках PDA:

Боєприпаси класу "повітря-земля";

Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

Ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

Протитанкові системи Javelin та AT-4;

Броньовані машини охорони M1117;

Протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP);

Легкі тактичні машини;

Броньовані мостові системи;

Стрілецька зброя;

Патрульні катери;

Саперна техніка та боєприпаси;

Запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Зазначається, що це вже 66-й транш обладнання, який Адміністрація Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.

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