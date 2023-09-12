Генеральним підрядником системи протиракетної оборони стане компанія Northrup Grumman.

Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Польщі комплексної системи бойового управління протиповітряною та протиракетною обороною орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів.

Генеральним підрядником системи протиракетної оборони стане компанія Northrup Grumman. Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення Пентагону.

Відзначається, що модернізуючи свою систему протиповітряної оборони, Польща, як союзник по НАТО, запросила закупівлю другої фази двоетапної програми для системи управління PATRIOT Configuration-3+ із модернізованими датчиками і компонентами.

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За даними Пентагону, до пакету увійдуть 93 центри управління бойовими діями системи, 175 реле мережі управління вогнем та інше супутнє обладнання.

Як пише Reuters, зацікавленість Європи до американської зброї зросла. Попит зосереджений на такому озброєнні, як боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, обладнання зв'язку, переносні ракети Javelin і безпілотники, які виявилися критично важливими для військових зусиль України.

Зброя США для України

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство оборони США уклало контракт з компанією Raytheon Missiles and Defense на закупівлю для України ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM).

Раніше стало відомо, що США замовили ракети AMRAAM різних модифікацій в кількості від півтора до трьох тисяч штук для 15 країн, і частину з них передадуть Україні.

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