Повідомляється, що контракт буде готовий до підписання до кінця 2023 року.

США дозволили Німеччині придбати в Ізраїлю систему протиракетної оборони (про) Arrow 3 у рамках угоди на 3,5 мільярда доларів, повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що, отримавши підтримку уряду США, Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що високопоставлені офіційні особи Ізраїлю та Німеччини візьмуть участь у церемонії підписання листа-зобов'язання.

Також у відомстві зазначили, що після отримання схвалення парламентів Ізраїлю та Німеччини повний контракт буде готовий до підписання до кінця 2023 року. А виділені зобов'язання у розмірі 600 мільйонів доларів дозволять негайно почати роботу над проектом.

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Повідомляється, що зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Arrow 3 виробництва Israel Aerospace Industries розроблявся спільно Ізраїлем і США, він здатний перехоплювати балістичні ракети.

ЗРК Arrow 3 - загальна інформація

Arrow 3 - Ізраїльський протиракетний комплекс, створений Ізраїлем у співпраці з Агентством з протиракетної оборони США і за участю американських компаній в рамках проекту зі створення ізраїльської багатошарової системи протиракетної оборони.

Комплекс здатний перехоплювати ракети, запущені з відстані до 3000 км та які летять зі швидкістю до 4,5 км на секунду. Протиракети розраховані на ураження ракет противника у стратосфері. Система здатна виявляти і супроводжувати до 12 цілей одночасно, а також наводити на одну з них до двох протиракет, здатних розвивати швидкість до 2,5 км на секунду.

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