Україні для літаків потрібні далекобійні ракети типу "повітря-повітря", а також інші різні системи, для більш ефективного застосування F-16.

Винищувачі четвертого покоління F-16, які Україна отримала від західних партнерів, не можуть змагатися у двобої з російськими Су-35 через відсутність необхідних далекобійних ракет. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Сьогодні ті F-16, які ми маємо від партнерів, не є надто новими для того, щоби змагатися з Су-35 "один на один" у повітряному бою", - відзначив Ігнат.

Він додав, що про це неодноразового говорилося, у тому числі з боку українських пілотів про необхідність комплексного підходу з метою посилення Повітряних сил.

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"Потрібен комплексний підхід і наземних систем протиповітряної оборони, засобів РЕБ. Відповідно, було б ідеально [мати] повітряний радар, як нам вже давно обіцяла одна з країн. Ну і також бортовий РЛС наших літаків і засоби враження, тобто, ракети класу "повітря-повітря" мають бути такими, що можуть дістати російський літак швидше і знищити його у повітрі, і відповідно він не буде залітати на ту територію, звідки запускає керовані авіабомби", - відзначив Ігнат.

Таким чином, українські літаки не можуть безпечно для себе збивати російські літаки. які скидають КАБи.

Проблеми українських F-16

Як повідомляв УНІАН, нещодавно полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан висловив незадоволення, що Україні дають невелику кількість західних винищувачів F-16, а також не передають більшу частину основного озброєння до цих літаків.

Зокрема, Україна досі не отримала дальніх ракет перехоплення класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, і не отримала ракет класу "повітря-земля" AGM-158 JASSM.

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