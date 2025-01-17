Те, що росіяни називають "технологічним прогресом", американці робили понад 50 років тому, зазначає експерт.

Новітній російський танк Т-14 "Армата", який Кремль називав "найкращим танком у світі", не зміг виправдати покладених на нього сподівань, пише колишній консультант Пентагону, військовий експерт Рубен Джонсон в аналізі для 19FortyFive.

Основні проблеми Т-14 "Армата"

Розхвалений російський танк став провалом через низку причин, серед них, зокрема, фінансові труднощі та корупція. Надмірні витрати на розробку, корупційні схеми та нереалістичне планування серйозно ускладнили проєкт.

Замість заявлених 2300 одиниць, які мали бути виготовлені до 2020 року, вийшла лише обмежена партія. Через економічні обмеження Росія вирішила зосередитися на модернізованих версіях старих танків, таких як Т-72 і Т-90.

Відео дня

Західні експерти зазначають, що хоча "Армата" має передові технології, вони не є новаторськими порівняно з західними танками на кшталт M1 Abrams, розробленими десятиліттями раніше.

Нереалізовані амбіції "Армати"

У 2015 році, коли було анонсовано проєкт Т-14, Росія заявила, що танк стане основним елементом модернізації армії. Проте проблеми з фінансуванням стали очевидними одразу. Як заявив тодішній заступник міністра оборони Юрій Борисов:

"Грошей, виділених на цей проєкт, виявляється занадто мало".

Планувалося, що Т-14 стане символом нової ери російських збройних сил, проте його висока вартість (понад 250% від початкових прогнозів) і залежність від західних технологій поставили під загрозу реалізацію цього задуму.

Замість масового виробництва Т-14, російські військові вирішили модернізувати існуючі моделі. Як зазначив Борисов: "Т-72 користуються великим попитом на ринку. Вони ефективні, якісні та значно дешевші за "Армату".

Оцінка західних експертів

Танк Т-14 отримав низку передових характеристик, таких як:

шарова керамічна броня;

відокремлене відділення екіпажу для більшої безпеки.

Проте, як зауважив один із американських офіцерів:

"Це ті ж самі аспекти, які ми розробили у 1970-х роках під час створення M1 Abrams... Це те, що ми зробили пріоритетним, тому що це показало пересічному танкісту, що ми стурбовані живучістю екіпажу. Цікаво те, що росіяни придумали, як це зробити, але вони десятиліттями відстали від того, що ми робили з 1970-х років".

Великі питання викликають обсяги виробництва, надійність систем та загальна здатність російської армії підтримувати ці машини в боєздатному стані.

"Армата" - що відомо про "найкращий" танк Путіна

Нагадаємо, що Т-14 "Армата" – це російський основний бойовий танк (ОБТ) нового покоління, розроблений "Уралвагонзаводом". Його вперше представили публіці на параді Перемоги в Москві у 2015 році.

Ключові характеристики:

екіпаж: 3 людини, розміщені у броньованій капсулі, ізольованій від боєкомплекту;

озброєння: 125-мм гладкоствольна гармата 2А82-1М з автоматом заряджання, можливість використовувати керовані ракети;

захист: динамічна і активна броня ("Афганіт"), здатна протистояти сучасним протитанковим системам;

система управління: цифрова система з інтеграцією бойових модулів і дронів;

двигун: дизельний потужністю 1500 к.с., швидкість до 80 км/год;

Танк символізує амбіції Росії щодо модернізації військ, але залишається більше пропагандистським проєктом через численні проблеми у виробництві та експлуатації. За даними ГУР, у 2023 році із запланованих майже 30 одиниць Росія не виготовила жодного танка Т-14.

Вас також можуть зацікавити новини: