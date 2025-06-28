Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій, наголосили у ГУР.

Через масштабні безповоротні втрати озброєння та військової техніки Росія почала масового розконсервовувати застарілі бойові машини, зокрема танки типу Т-62. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що на тлі виснаження резервів техніки 1970-х років випуску командування ЗС РФ почало активно повертати до експлуатації ще давніші зразки, а саме танки типу Т-62.

"Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в смт Атамановка Забайкальського краю. Постачання танків Т-62 до зони бойових дій здійснюється головним чином зі складів Східного військового округу", - розповіли у розвідці.

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У ГУР уточнили, що 27 червня 2025 року було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини РФ.

"Технічний стан більшості цих машин - незадовільний: танки десятиліттями зберігалися просто неба, без технічного обслуговування. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, застосування Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення", - пояснили розвідники.

За їхніми словами, ключовими факторами, що обмежують можливості виробництва сучасної бронетехніки в РФ, залишаються брак промислових потужностей і дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів.

"На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій", - додали у ГУР.

Втрати військової техніки у Росії: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у березні OSINT-дослідник Річард Верекер заявив, що у російській армії, ймовірно, закінчуються танки Т-72, які до того складали основу танкового парку ЗС РФ. Він звернув увагу, що за останні місяці втрати Т-72 почали стрімко знижуватися і до березня впали практично до нуля.

27 червня Україна "рознесла" тактичну авіацію РФ на авіабазі "Маринівка". За попередньою інформацією, там було уражено чотири літаки Су-34 та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан висловив думку, що втрата цих літаків є болючою для російських окупантів, адже, за його словами, відремонтувати такі літаки можна виключно на заводі. Також він сказав, що від початку повномасштабної війни РФ уже мала втрати серед літаків Су-34, тому кількість цих винищувачів значно зменшилася.

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