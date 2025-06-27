Уражено чотири літаки Су-34.

Україна завдала удару по аеродрому з тактичною авіацією РФ у Волгоградській області, уразивши "Сушки" та місця ремонту бойових літаків.

Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, у операції брали участь підрозділи Сил спеціальних операцій, Служби безпеки та інші складові Сил оборони. За попередньою інформацією, уражено чотири літаки Су-34 та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

У Генштабі нагадали, що російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах. У повітряно-космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовуються, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції:

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"Ступінь пошкодження ворожої авіатехніки та результати ураження уточнюються", - зауважили в Генштабі.

Втрати російської авіації

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила в Україні 416 літаків та 337 гелікоптерів.

Українські сили систематично атакують воєнні бази на території Росії, лише минулого місяця під ударом опинився аеродром "Кубінка" в Московській області, де базуються Су-27 та МіГ-29.

Крім того, тоді були атаковані важливі підприємства ВПК країни-агресорки. У Саранську дуже серйозно постраждав завод оптоволоконних систем, який спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії.

У Тулі було атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" - підприємство спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями.

Під атакою також було підприємство - розробник реактивних систем залпового вогню "СПЛАВ", на якому створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються ворогом для обстрілів українських міст і на фронті.

Також було уражено аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3 та зберігаються ракети, зокрема Х-22.

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