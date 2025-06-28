Втім, офіційно дослідження уламків збитої під містом цілі ще тривають. Тип бомби чи ракети ще не названо.

Росія могла запустити по Дніпру експериментальний КАБ. Втім, для остаточних висновків необхідно дочекатися аналізу уламків збитої цілі, повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у Повітряних силах.

"Стандартна дальність КАБу була близько 70 кілометрів. Реактивні двигуни вже давно ставлять на них. Вони постійно експериментують, намагаються збільшити цю дальність. Десь до 100 кілометрів дальність вони намагаються зробити. Але, знову ж таки, це не масова, це експеримент", — пояснив співрозмовник.

Зазначається, чим більше бойовий заряд КАБу — тим менша дальність його застосування. Ймовірно, у напрямку Дніпра скерували полегшену версію бомби.

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"Можливо, якийсь з їхніх літаків підлетів якомога ближче і спробував запустити якийсь експериментальний КАБ. Але, знову ж таки, чим більше заряд, тим менше він налітає. Це якийсь був найпростіший, найлегший КАБ", — сказав співрозмовник.

Атака на Дніпро 28 червня

Як повідомляв УНІАН, У суботу, 28 червня, у мережі з'явились повідомлення про "атаку КАБа по Дніпру". У Повітряних силах відреагували.

"Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро", - заявили у Командуванні Повітряних сил.

Наразі встановлюється тип повітряної цілі за уламками з місця падіння.

Натомість в облраді заявили, що Росія запустила по Дніпру бомбу-ракету "Гром-1". Це новий етап терору українських міст.

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