У Міноборони Австралії тепер сумніваються, що ці танки так уже й потрібні Україні.

Австралія ще торік пообіцяла передати Україні свої списані танки M1A1 Abrams, проте вони все ще не відправлені з країни, а в Міноборони Австралії звинувачують у цій затримці опір з боку США.

Як пише ABC, про затримку стало вперше відомо в березні, після того, як президент США Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні.

"Тепер процес зіткнувся зі ще більшою невизначеністю, оскільки офіційний дозвіл, який США мають надати перед передачею танків M1A1 іншій державі, ще не отримано", - пише видання.

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Крім того, у Міноборони Австралії зазначили, що у них з'являються сумніви щодо того, чи справді ЗСУ потребують цих танків.

"Ми починаємо сумніватися, що українцям дійсно потрібні ці машини - дах танка є найслабшим місцем "Abrams", а це війна безпілотників", - сказав один із представників оборонного відомства.

Також чиновник зазначив, що "в умовах можливої мирної угоди буде ніяково тримати танки на борту кораблів посеред океану", і наголосив, що в Австралії бракує рядових, які необхідні для догляду за технікою в морі під час доставки.

Водночас представник Міністерства оборони сказав ABC, що Австралія, як і раніше, планує здійснити поставку M1A1 Abrams у 2025 році, процес експорту M1A1 триває.

"Ми продовжуємо працювати з українським урядом згідно з узгодженими домовленостями про передачу, зокрема про постачання і підтримку", - заявили вони.

ABC раніше повідомляла про побоювання американських чиновників, які стверджують, що Пентагон торік застерігав Австралію від передачі застарілих танків через логістичні витрати і труднощі, пов'язані з обслуговуванням машин на території України.

Танки Abrams - новини

Як повідомляв УНІАН, восени 2023 року танки M1 Abrams, надані США, почали надходити в Україну для посилення її обороноздатності у війні проти Росії. Українські військові отримали необхідну підготовку для їх використання.

Також повідомлялося, що США планують модернізувати танки Abrams у модифікації M1A1 з урахуванням їхнього бойового досвіду в Україні. На фронті танки зіткнулися з уразливістю до протитанкових засобів ураження, а також з логістичними складнощами та великою витратою палива.

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