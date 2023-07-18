Близько 200 українських солдатів завершать навчання найближчими тижнями.

Українські військові, які тренуються на танках Abrams на американській базі Графенвер в Німеччині, будуть готові до бою за кілька тижнів, повідомляє видання Stars and Stripes.

Зазначається, що американські танки M1A1 Abrams, які будуть використовуватися для навчання українських солдатів, прибули у Графенвер 12 травня. Очікується, що близько 200 українських солдатів завершать навчання найближчими тижнями.

"Оскільки ми продовжуємо навчати українські збройні сили все більш досконалим системам озброєння, ми продовжуємо вражатися, як швидко вони адаптуються", - сказав речник Європейського командування США капітан Вільям Спікс.

Відео дня

Які успіхи українських військових та якою буде подальша програма навчання

Під час навчань, свідками яких були ЗМІ, три нерухомі танки двічі вистрілили зі 120-мм гармат по цілях шириною 10 футів (3 метри) на відстані приблизно 1,2 милі (2 км). Усі удари, окрім одного, влучили в ціль, і офіційні особи вказали на гарне виконання.

Представник оборони США зазначив, що тренування продовжаться також після того, як солдати покинуть Німеччину, і для екіпажів будуть налагоджені канали для зв’язку з американськими експертами, якщо виникнуть проблеми.

Очікується, що приблизно через тиждень екіпажі, які керували кожним танком окремо, завершать свою кваліфікацію та перейдуть до бойових вогневих тренувань у складі взводів із чотирьох танків і рот із близько десятка.

За словами офіційних осіб, під час навчань вони також працюватимуть з іншими елементами, такими як артилерія, міномети та розвідка.

Протягом останніх двох тижнів війська перекинуть з Графенвера в Хоенфельс, де їхні танки будуть оснащені лазерною системою, а роти матимуть симуляцію бою, в якому супротивники використовують російську бойову тактику.

Навчання покликані бути максимально реалістичними, використовуючи сценарії, в яких українці можуть опинитися дуже скоро, сказали інструктори, хоча вони визнали, що коли і як українці використають танки "Абрамс", вирішуватиме Київ.

Танки Abrams для України - що треба знати

12 травня США передислокували до Німеччини 31 танк Abrams для тренувань ЗСУ, а наприкінці травня у Пентагоні Гаррон Гарн повідомили, що українські військові в Німеччині розпочали навчання на танках M1.

Глава Пентагону Ллойд Остін вже заявляв, що Вашингтон передасть Україні танки Abrams восени 2023 року. Водночас, як заявляв військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко з посиланням на представника командування бази, танки будуть в Україні значно раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: